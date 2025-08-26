Justitie Turcul care a tras focuri de armă în Centrul Vechi avea un complice. Tânărul în vârstă de 19 ani, pus sub acuzare







Un al doilea suspect, un tânăr de 19 ani cu cetățenie turcă, a fost pus sub acuzare în dosarul privind tentativa de omor calificat cu premeditare, deschis după incidentul din Centrul Vechi al Bucureștiului. Potrivit autorităților, acesta ar fi acționat ca și complice al bărbatului de 27 de ani, deja arestat.

Ancheta indică faptul că tânărul l-ar fi însoțit pe presupusul autor al atacului armat. Incidentul a avut loc într-o zonă din centrul Capitalei, unde focuri de armă au fost trase asupra a doi agenți de pază și a altor persoane aflate pe terasa unui local. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și responsabilităților în acest caz.

Mai exact, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți după-amiază că a fost începută urmărirea penală împotriva unui tânăr în vârstă de 19 ani, cetățean turc, acuzat de mai multe infracțiuni grave în legătură cu incidentul armat petrecut recent în Centrul Vechi al Capitalei.

Potrivit procurorilor, acesta este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat cu premeditare, complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept, precum și pentru complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Mai mult, anchetatorii susțin că tânărul l-ar fi „sprijinit moral” pe autorul atacului – un bărbat în vârstă de 27 de ani care a folosit o armă letală în spațiul public. Sprijinul acordat ar fi avut loc atât înainte, cât și după momentul în care s-au tras focurile de armă.

„Complicele s-a întâlnit cu autorul şi l-a însoţit pe acesta în zona săvârşirii faptelor şi a preluat de la acesta bunuri care i-ar fi îngreunat scăparea, acordându-i în acest mod ajutor material şi moral. Ulterior, complicele l-a sprijinit moral pe autor şi, în baza unei înţelegeri prealabile, a efectuat activităţi menite să îngreuneze identificarea şi prinderea autorului care, la data de 20.08.2025, în jurul orei 02:00, a tras şase focuri de armă, cu un pistol letal deţinut ilegal, în direcţia tavanului şi a persoanelor aflate pe terasa aceluiaşi local, fără a nimeri vreo persoană”, au anunțat, marţi, anchetatorii.

Un tânăr în vârstă de 19 ani, reținut inițial pentru 24 de ore, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate luni, 25 august, de către judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București. Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorilor. În același dosar se află deja în arest un bărbat de 27 de ani, considerat autorul principal al incidentului.

Potrivit datelor furnizate de anchetatori, în dimineața zilei de 13 august, în jurul orei 04:30, bărbatul de 27 de ani ar fi mers într-un local din Centrul Vechi al Capitalei, având asupra sa un pistol din categoria armelor letale, pe care o deținea ilegal.

Ulterior, acesta ar fi urmărit doi agenți de pază ai localului și, în zona bulevardului I.C. Brătianu, ar fi tras un foc de armă în direcția acestora. Glonțul nu i-a atins pe cei vizați, iar suspectul a fugit de la fața locului, abandonând arma într-un coș de gunoi din apropiere.

La exact o săptămână după primul incident, pe 20 august, în jurul orei 02:00, cetățeanul turc s-a întors în același local, având asupra sa un alt pistol letal, deținut ilegal. Acesta a tras șase focuri de armă, atât în tavan, cât și în direcția persoanelor aflate pe terasa localului. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. După ce a deschis focul, bărbatul a părăsit zona, abandonând arma într-un coș de gunoi.

„Prin aceste acţiuni, inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul şi-a procurat arme letale şi a revenit la aceeaşi locaţie în două rânduri”, precizează anchetatorii, potrivit news.ro