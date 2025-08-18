Justitie Tribunalul București menține arestul preventiv pentru Dinu Avrămuță Cezar Cătălin







Tribunalul București a respins contestația lui Dinu Avrămuță Cezar Cătălin, cunoscut sub pseudonimul Stegarul Dac, menținând arestul preventiv în dosarul de ultraj. Decizia este definitivă și obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare.

Tribunalul București a pronunțat pe 18 august 2025 o decizie importantă în dosarul nr. 16942/4/2025/a1.3, în care inculpatul Dinu Avrămuță Cezar Cătălin, cunoscut sub pseudonimul Stegarul Dac, este judecat pentru ultraj. Instanța a respins contestația formulată de acesta împotriva încheierii pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București, în cadrul procedurii de cameră preliminară din data de 4 august 2025.

Decizia Tribunalului a fost definitivă și a stabilit menținerea arestului preventiv al inculpatului până la o nouă verificare. Motivarea instanței indică faptul că nu au fost identificate elemente care să justifice ridicarea măsurii preventive, iar menținerea arestului este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal.

Hotărârea Tribunalului se bazează pe prevederile articolului 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 205 alin. (7) din Codul de procedură penală. Aceste articole reglementează condițiile în care contestațiile împotriva măsurilor preventive pot fi respinse. În plus, instanța a aplicat art. 275 alin. (2) C.pr.pen., prin care inculpatul a fost obligat la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Decizia tribunalului este definitivă, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi atacată în altă instanță. Aceasta consolidează poziția autorităților judiciare în menținerea măsurilor preventive pentru infracțiuni de natură penală gravă, precum ultrajul.

Dinu Avrămuță Cezar Cătălin este cercetat pentru ultraj, fapta fiind analizată în dosarul nr. 16942/4/2025/a1.3. În cursul procesului, instanțele au aplicat măsura arestului preventiv pentru a preveni riscul de influențare a martorilor și pentru a asigura buna desfășurare a procedurii penale. Contestația sa viza ridicarea acestei măsuri, însă Tribunalul București a decis că motivele invocate nu sunt suficiente.

Măsurile preventive precum arestul sunt frecvent menținute în cauzele care implică violențe sau amenințări directe împotriva funcționarilor publici sau a altor persoane, pentru a proteja ordinea publică și integritatea procesului penal.