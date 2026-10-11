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Un aparat cu forma unui avion a pus autoritățile în alertă. Ce au stabilit pirotehniștii din Cluj

Un aparat cu forma unui avion a pus autoritățile în alertă. Ce au stabilit pirotehniștii din Clujpolitie / sursa foto: © Fulga Radu | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Cluj-Napoca au intervenit duminică seară, 11 octombrie 2026, după ce un cetățean a semnalat prezența unui dispozitiv de mici dimensiuni, cu aspectul unei machete de avion, pe strada Calea Florești.

Verificările efectuate de specialiștii pirotehniști au stabilit că obiectul era un aeromodel telecomandat, nu o dronă, iar cercetările continuă pentru identificarea provenienței acestuia.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 20:00, când Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost informată despre prezența obiectului pe o stradă din oraș. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au început verificările pentru a stabili natura dispozitivului și eventualele riscuri asociate.

Ce au descoperit polițiștii la fața locului

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, obiectul identificat avea o configurație aerodinamică specifică unei aeronave și putea fi destinat activităților de agrement.

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Specialiștii pirotehniști au efectuat verificări preliminare, în urma cărora au stabilit că dispozitivul nu era o dronă, ci un aeromodel cu comandă de la distanță.

Aeromodelele sunt modele de aeronave de dimensiuni reduse, construite pentru activități recreative sau pentru alte utilizări specifice. În funcție de construcție, acestea pot fi controlate de la sol prin intermediul unei telecomenzi.

politie

politie / sursa foto: © Cateyeperspective | Dreamstime.com

Identificarea tipului de dispozitiv a clarificat natura obiectului semnalat, însă nu a stabilit și cine îl deținea sau cum a ajuns pe strada Calea Florești.

Ancheta continuă pentru stabilirea provenienței

Autoritățile continuă cercetările pentru a determina împrejurările în care aeromodelul a ajuns pe stradă. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, verificările se desfășoară sub coordonarea Parchetului.

Ancheta urmărește stabilirea provenienței obiectului și clarificarea tuturor circumstanțelor în care acesta a fost găsit. Până la publicarea informațiilor disponibile, nu au fost prezentate detalii privind proprietarul aeromodelului sau motivul pentru care dispozitivul se afla în acel loc.

Intervenția a avut loc după ce un cetățean a semnalat obiectul, iar autoritățile au verificat situația înainte de a stabili natura acestuia. Identificarea a fost realizată cu sprijinul specialiștilor pirotehniști.

Ce se știe până acum despre incident

Incidentul s-a produs duminică seară, pe Calea Florești din Cluj-Napoca. Obiectul semăna cu o machetă de avion, iar verificările preliminare au indicat că era un aeromodel telecomandat, nu o dronă.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența dispozitivului și condițiile în care acesta a ajuns pe stradă. Alte informații privind rezultatele anchetei nu au fost comunicate în materialul citat.

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