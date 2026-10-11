Republica Moldova. O nouă dronă a explodat pe teritoriul Republicii Moldova, în raionul Anenii Noi, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Localnicii au auzit un zgomot asemănător celui produs de o dronă, urmat de o explozie. Aparatul a fost găsit în apropierea satului Geamăna. Poliția investighează cazul, iar până acum nu au fost raportate victime.

Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

„Echipele IGSU s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta cazul. În urma cercetării terenului, obiectul a fost localizat în apropierea loc. Geamăna”, a comunicat instituția.

Ministerul Apărării a precizat că sistemele de supraveghere aeriană din dotare, precum și cele de sprijin, nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian național în perioada respectivă.

„Specialiştii Secției tehnico-explozivă a Poliției și echipele Armatei Naționale se deplasează la fața locului pentru a examina obiectul și a stabili toate circumstanțele. Ne adresăm cetățenilor în cazul depistării unor obiecte neidentificate sau fragmente să nu le atingă, să nu le miște și să sune la 112”, se mai menționează în comunicat.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat că, pe 10 octombrie, în jurul orei 22:20, localnicii au sesizat autoritățile. Aceștia au comunicat că, la mică distanță deasupra raionului Anenii Noi, ar fi fost observată o dronă.

„Ulterior, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna. Victime nu au fost raportate. Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele. Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor”, a comunicat Inspectoratul.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte recomandările poliției și să anunțe instituțiile competente dacă observă obiecte suspecte.

Potrivit datelor Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, de la începutul anului curent au fost înregistrate 56 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Din 2022 și până în prezent, numărul acestora a ajuns la 93.

De la începutul războiului din Ucraina, 95 de drone și rachete rusești ar fi survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit datelor prezentate în informațiile despre aceste incidente.

În ultimii ani, mai multe aparate de zbor fără pilot și fragmente de rachete au ajuns pe teritoriul țării. Unele incidente au provocat explozii și au determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare pentru protejarea populației și a angajaților instituțiilor de stat.

Unul dintre incidentele recente s-a produs pe 5 octombrie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe.

Un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit de un proiectil căzut în zonă, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, proiectilul a ricoșat după impactul cu solul și a lovit un autobuz de linie care staționa în apropierea barierei. Polițistul a fost rănit, însă viața acestuia este în afara oricărui pericol.

În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Interne a dispus retragerea polițiștilor de frontieră din punctele comune de trecere aflate pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, la vamă urmează să fie amenajate spații speciale de protecție. Acestea vor fi destinate atât angajaților, cât și cetățenilor care tranzitează zona.

Pe 3 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatului i-a fost înmânată o nouă notă de protest, după ce trei drone și trei rachete rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit autorităților moldovenești, cinci dintre aceste aparate au explodat pe teritoriul a patru raioane.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentele drept încălcări ale spațiului aerian național și a cerut explicații părții ruse.