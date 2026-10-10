Republica Moldova. Fragmentele dronelor și ale altor aparate de zbor fără pilot care se prăbușesc pe teritoriul Republicii Moldova ajung la expertiză tehnico-explozivă. Specialiștii examinează componentele acestora, caută urme ale exploziilor și încearcă să stabilească ce tip de încărcătură explozivă au avut. Abia după finalizarea cercetărilor, materialele sunt ambalate, sigilate și păstrate ca probe în dosarele penale.

Examinarea criminalistică a aparatelor de zbor fără pilot este realizată de specialiștii Secției Tehnico-Explozive din cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Într-un răspuns pentru Teleradio-Moldova, instituția precizează că procedura se aplică inclusiv dronelor care au avut încărcătură explozivă.

Experții examinează obiectele găsite, fragmentele și componentele aparatelor de zbor. De asemenea, cercetează urmele produse în urma exploziilor. Fiecare element poate oferi informații importante pentru identificarea dispozitivului și stabilirea caracteristicilor acestuia.

„Cu ajutorul acestor examinări tehnice, experții stabilesc tipul și caracteristicile încărcăturii explozive. Particularitățile și elementele sistemului de propulsie, caracteristicile dispozitivului de inițiere, elementele de nimicire și ale altor părți relevante pentru identificarea și caracterizarea obiectului examinat”, se arată în răspunsul IGP.

După încheierea tuturor cercetărilor, obiectele și materialele examinate sunt ambalate și sigilate. Ulterior, acestea sunt păstrate ca mijloace materiale de probă, numite și corpuri delicte, în cadrul dosarelor penale.

Fragmentele rămân la dispoziția anchetatorilor până la finalizarea investigației. Examinările tehnice contribuie la documentarea incidentelor. De asemenea la stabilirea caracteristicilor aparatelor care au ajuns pe teritoriul țării.

Procedura este importantă în contextul incidentelor repetate în care drone și fragmente de rachete au fost descoperite în Republica Moldova, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale a înregistrat 56 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de la începutul anului curent. Din 2022 și până în prezent, numărul acestora a ajuns la 93.

De la începutul războiului din Ucraina, 95 de drone și rachete rusești ar fi survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit datelor prezentate în informațiile despre aceste incidente.

În ultimii ani, mai multe aparate de zbor fără pilot și fragmente de rachete au ajuns pe teritoriul țării. Unele dintre incidente au provocat explozii și au determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare pentru protejarea populației și a angajaților instituțiilor de stat.

Unul dintre incidentele recente s-a produs pe 5 octombrie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe.

Un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit de un proiectil căzut în zonă, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, proiectilul a ricoșat după impactul cu solul și a lovit un autobuz de linie care staționa în apropierea barierei. Polițistul a fost rănit, însă viața acestuia este în afara oricărui pericol.

În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Interne a dispus retragerea polițiștilor de frontieră din punctele comune de trecere aflate pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, la vamă urmează să fie amenajate spații speciale de protecție. Acestea vor fi destinate atât angajaților, cât și cetățenilor care tranzitează zona.

Pe 3 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatului i-a fost înmânată o nouă notă de protest. Asta după ce trei drone și trei rachete rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit autorităților moldovenești, cinci dintre aceste aparate au explodat pe teritoriul a patru raioane. Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentele drept încălcări ale spațiului aerian și a cerut explicații părții ruse.

Recent, Oleg Ozerov a admis, pentru prima dată, că dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova și ajung să explodeze pe teritoriul țării sunt de fabricație rusească.

Declarația a venit după mai multe incidente în care aparate de zbor fără pilot și fragmente de rachete au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova.

În contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat recent că nu exclude adoptarea unor măsuri suplimentare în raport cu Oleg Ozerov.

Întrebat dacă printre aceste măsuri s-ar putea număra expulzarea ambasadorului rus, Grosu a răspuns: „Totu-i posibil”.