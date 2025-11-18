Ultimul vis al lui Horia Moculescu. A murit fix înainte să se îndeplinească

Moartea lui Horia Moculescu, pe 12 noiembrie 2025, la 88 de ani, a lăsat un gol imens în lumea muzicii românești. Compozitor, pianist, solist și simbol al festivalurilor de muzică ușoară, Moculescu a rămas activ până în ultimele luni de viață, chiar dacă sănătatea îi era din ce în ce mai fragilă.

Prietenul său apropiat, prezentatorul Octavian Ursulescu, a spus că marele compozitor a avut o ultimă dorință înainte să moară, dar că nu s-a mai îndeplinit. El a declarat că Moculescu a fost un om care și-a trăit viața pe scenă și a rămas loial muzicii chiar și în clipele grele.

Octavian Ursulescu a mai spus că marele compozitor a făcut istorie la festivalul de la Mamaia și că a avut realizări unice.

„A apărut pe scenă cu propria lui orchestră (cu care în sezonul estival făcea furori la terasele din Mamaia, între care Modern, iar în restul anului la restaurantul Ambasador din București), a interpretat, cu vocea-i inconfundabilă, piesele altor creatori, cum ar fi Vasile Veselovski (”Și dacă...”) sau Dan Pavelescu… Horia Moculescu este el însuși o istorie a festivalului de la Mamaia.”

Prietenul compozitorului a povestit că au existat și eșecuri care l-au marcat. „A avut și dezamăgiri, cum a fost respingerea de către selecționeri, de 2 ori (!), a marelui său șlagăr din anii 70 „De-ai fi tu salcie”, pe versurile bunului prieten și colaborator Mihai Maximilian, piesă pe care a cântat-o în 2023 la Mamaia, în duet cu fiica sa Nidia.”

El a declarat că Moculescu visa să lanseze de-a doua cărți autobiografice, „Aș mai avea ceva de spus”, dar că n-a mai apucat. Acesta a povestit că marele compozitor își dorea ca acest volum să apară în seara spectacolului „Anii mei – toamnă moculesciană”, programat pe 19 noiembrie, la Teatrul Național.

„Cum acum 2 ani a cucerit premiul I și premiul UCMR… aștepta cu nerăbdare spectacolul acestuia de la Teatrul Național din 19 noiembrie, „Anii mei – toamnă moculesciană”.”

Cartea a fost tipărită cu doar două zile înainte ca artistul să moară. Ursulescu a spus că aceasta a fost ultima dorință a compozitorului: ca povestea lui de viață să ajungă la public, spusă chiar în cadrul spectacolului inspirat din creația sa.