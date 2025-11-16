Horia Moculescu, condus pe ultimul drum. Nidia, momente grele lângă sicriul tatălui ei

Horia Moculescu a fost înmormântat duminică la Cimitirul Bellu Ortodox din București, în prezența familiei și a celor care l-au îndrăgit. Ultimele momente petrecute la căpătâiul compozitorului au fost extrem de dificile pentru fiica sa, arată România TV. Cu ochii în lacrimi, Nidia și-a luat rămas bun de la părintele ei.

Cei prezenți la înmormântare au aplaudat minute în șir, gestul fiind interpretat ca o formă de respect pentru compozitorul care a marcat muzica românească. Marele muzician s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

În ultimele luni, Horia Moculescu s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și a fost internat în spital. Viața lui pământească s-a încheiat, dar moștenirea sa artistică continuă să trăiască în inimile românilor.

După vestea morții sale, marele compozitor Horia Moculescu a fost depus la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Colegii, prietenii și admiratorii au avut astfel ocazia să-și ia rămas bun de la regretatul compozitor.

Deși au trecut prin numeroase conflicte de-a lungul anilor, Mariana Moculescu a transmis un mesaj plin de emoție pentru fostul său soț.

„Între mine și Horia Moculescu a existat o intensitate născută din două lumi artistice complet diferite. Eu veneam din disciplina muzicii clasice și din contactul cu stilurile moderne occidentale. El venea din tradiția muzicii ușoare românești. Diferențele noastre au creat atât atracție, cât și limite imposibil de depășit”, a scris ea pe Facebook.

Deși inițial a anunțat că nu va fi prezentă la capelă, Mariana Moculescu a dat uitării războiul din trecut și i-a fost alături fiicei ei.

„Prezența mea la funeralii este un gest de adevăr, nu de imagine. Un gest al cuiva care a trăit, a simțit și a dus povara unei povești intense, nu ideale. Dincolo de tot, am fost parte importantă din viața lui. Și el va rămâne, prin fiica noastră, parte din a mea. Așa rămâne adevărul”, a adăugat ea.