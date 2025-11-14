Cum arată nepotul lui Horia Moculescu de la fiul Ionuț

Horia Moculescu a trăit una dintre cele mai dureroase pierderi în 2008, după moartea fiului său Ionuț, la doar 31 de ani. Ionut a murit în urma unei căderi de la etajul cinci al apartamentului bunicii sale din Germania. Cristi Brancu a prezentat la Prima TV, fotografii cu nepotul maestrului, Leon, fiul lui Ionuț.

Compozitorul Horia Moculescu, a suferit una dintre cele mai grele perioade în 2008, când fiul său Ionuț a murit la vârsta de 31 de ani în Berlin. Tânărul, născut din căsnicia cu Ana Maria, trăia de mai mult timp în Germania și ar fi căzut de la etajul cinci al clădirii în care locuia.

Ionuț se confrunta cu probleme medicale serioase, inclusiv cu hepatita C, iar Horia Moculescu a preferat să păstreze tăcerea publică din respect pentru memoria lui. Artistul a respins zvonurile legate de un posibil gest extrem, subliniind că fiul său era echilibrat, dedicat studiilor și foarte apropiat de propriul copil, având trei specializări universitare absolvite în Germania.

Horia Moculescu are un nepot în vârstă de 27 de ani, Leon. Băiatul este fiul lui Ionuț, care a murit în urmă cu mai mulți ani. Deși trăiește în Germania, unde este polițist, tânărul a păstrat o relație apropiată cu bunicul său, chiar dacă cei doi s-au văzut rar de-a lungul timpului.

În urmă cu opt ani, Horia Moculescu povestea că Leon este singura amintire rămasă de la fiul său și că tânărul locuia atunci în Germania, în ultimul an de liceu. Artistul spunea că nepotul cânta la pian, era atras de dansul modern și vorbea puțin limba română, dar suficient cât să se înțeleagă la telefon.

Trupul neînsuflețit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, 14 noiembrie, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București, pentru ca cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu să poată să o facă. Actrița Alexandra Velniciuc a făcut apel la respect și discreție pe rețelele de socializare, precizând că se va ocupa împreună cu fiica artistului, Nidia Moculescu, de funeralii.

Începând de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, trupul va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia de înmormântare va avea loc duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 11:00, pentru ca prietenii și colegii să își ia rămas bun de la maestru.