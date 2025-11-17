Monden

Cine a lipsit de la înmormântarea lui Moculescu. I-a lansat în muzică, dar degeaba

Comentează știrea
Cine a lipsit de la înmormântarea lui Moculescu. I-a lansat în muzică, dar degeabaHoria Moculescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Horia Moculescu a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și colegi, într-o ceremonie plină de emoție. Unul dintre cei mai apreciați compozitori ai muzicii românești a lăsat în urmă o bogată moștenire artistică, prin cântecele care au marcat generații întregi.

Elena Merișoreanu, despre Horia Moculescu

La înmormântare au participat numeroase personalități din generația de aur, dar nu așa mulți cum s-ar fi așteptat apropiații. Printre cei care au lipsit s-a numărat și interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu, care, din cauza unor probleme personale, a fost nevoită să plece din oraș. Chiar și așa, artista a promis că va merge să-i aprindă o lumânare maestrului Moculescu la cimitir.

Elena Merișoreanu

Sursa foto: Captură vifeo

„Ne-am tot întâlnit pe la filmări, evenimente, nu am fost însă foarte apropiați. Cu toate acestea, el era de o delicatețe ieșită din comun, era respectuos, o persoană deosebită... Îmi pare rău că nu am ajuns la înmormântare, sunt plecată din oraș, dar cu siguranță o să merg să aprind o lumânare la cimitir când mă întorc.”

Mulți artiști au lipsit de la înmormântare

Elena Merișoreanu a subliniat bunătatea și implicarea lui Moculescu, mai ales față de fiica sa, Nidia, dar și sprijinul pe care l-a oferit multor artiști de-a lungul carierei. Interpreta de muzică populară a spus că se aștepta să vină mai mulți artiști la înmormântarea compozitorului.

Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta
Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta
Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău
Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău

„Să știți că totuși nu au participat la funeralii atât de mulți soliști precum mă așteptam... Am văzut la știri... Păcat, el a făcut mult bine multor soliști, i-a ridicat pe mulți, dar cine știe... Fiecare are problemele sale...

Cimitirul „Bellu ”

Cimitirul „Bellu ”. Sursa foto: Wikipedia

Am văzut că a participat Corina Chiriac, ea e o scumpă și o drăguță, a fost și Angela Similea... Dumnezeu să îl ierte, să îl odihnească în pace. El va trăi mereu prin cântecele lui alături de cei care îl iubesc”, a spus ea pentru Click.

Horia Moculescu, la Cimitirul Bellu

Sicriul lui Horia Moculescu a fost depus încă de sâmbătă în capela Cimitirului Bellu Ortodox, unde sute de oameni i-au adus un ultim omagiu. Compozitorul își va dormi somnul de veci într-un cavou al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, alături de alte nume importante ale muzicii românești, precum Gherase Dendrino, Sile Dinicu sau Paul Constantinescu.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:42 - Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta
10:33 - Sechestru pe vila familiei Iohannis. ANAF demarează executarea silită, fostul președinte mai are cinci case
10:22 - Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău
10:12 - Trump atacă guvernul britanic: Britanicii persecutati pentru opinii vor primi azil în SUA
10:01 - Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaj RO-Alert emis pentru Tulcea
09:51 - Cine a lipsit de la înmormântarea lui Moculescu. I-a lansat în muzică, dar degeaba

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale