Cine a lipsit de la înmormântarea lui Moculescu. I-a lansat în muzică, dar degeaba

Horia Moculescu a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și colegi, într-o ceremonie plină de emoție. Unul dintre cei mai apreciați compozitori ai muzicii românești a lăsat în urmă o bogată moștenire artistică, prin cântecele care au marcat generații întregi.

La înmormântare au participat numeroase personalități din generația de aur, dar nu așa mulți cum s-ar fi așteptat apropiații. Printre cei care au lipsit s-a numărat și interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu, care, din cauza unor probleme personale, a fost nevoită să plece din oraș. Chiar și așa, artista a promis că va merge să-i aprindă o lumânare maestrului Moculescu la cimitir.

„Ne-am tot întâlnit pe la filmări, evenimente, nu am fost însă foarte apropiați. Cu toate acestea, el era de o delicatețe ieșită din comun, era respectuos, o persoană deosebită... Îmi pare rău că nu am ajuns la înmormântare, sunt plecată din oraș, dar cu siguranță o să merg să aprind o lumânare la cimitir când mă întorc.”

Elena Merișoreanu a subliniat bunătatea și implicarea lui Moculescu, mai ales față de fiica sa, Nidia, dar și sprijinul pe care l-a oferit multor artiști de-a lungul carierei. Interpreta de muzică populară a spus că se aștepta să vină mai mulți artiști la înmormântarea compozitorului.

„Să știți că totuși nu au participat la funeralii atât de mulți soliști precum mă așteptam... Am văzut la știri... Păcat, el a făcut mult bine multor soliști, i-a ridicat pe mulți, dar cine știe... Fiecare are problemele sale...

Am văzut că a participat Corina Chiriac, ea e o scumpă și o drăguță, a fost și Angela Similea... Dumnezeu să îl ierte, să îl odihnească în pace. El va trăi mereu prin cântecele lui alături de cei care îl iubesc”, a spus ea pentru Click.

Sicriul lui Horia Moculescu a fost depus încă de sâmbătă în capela Cimitirului Bellu Ortodox, unde sute de oameni i-au adus un ultim omagiu. Compozitorul își va dormi somnul de veci într-un cavou al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, alături de alte nume importante ale muzicii românești, precum Gherase Dendrino, Sile Dinicu sau Paul Constantinescu.