Ultimul pas pe care Bulgaria trebuie să-l facă pentru a trece la euro

Miniştrii Finanţelor din Uniunea Europeană (UE) se vor întâlni, marți, pentru a aproba oficial adoptarea monedei euro în Bulgaria, potrivit AFP.

Începând cu 1 ianuarie 2026, zona euro va avea 21 de membri, printre care se va număra și Bulgaria, una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană.

Votul miniştrilor din cele 27 de state membre UE, programat pentru marţi după-amiază, ar urma să fie doar o simplă formalitate.

La începutul lunii iunie, Comisia Europeană a anunțat că Bulgaria îndeplineşte toate criteriile pentru adoptarea monedei euro, iar Banca Centrală Europeană a emis un aviz favorabil în acest sens.

În Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene din 2007, adoptarea monedei euro nu este susţinută în unanimitate. În ultimele săptămâni, mii de persoane au protestat pe străzile din Sofia, purtând pancarte cu mesajul „nu euro”, pentru a-şi arăta opoziţia faţă de acest proiect.

🇧🇬 🇪🇺 Over 30,000 people flooded the streets of Sofia, Bulgaria today, rallying AGAINST the government’s push to adopt the EURO as the national currency starting in January.

Protesters decried the move as a dangerous surrender of Bulgaria’s sovereignty to the European Central… pic.twitter.com/vLVISK2D7v

— Lenka White (@white_lenka) July 6, 2025