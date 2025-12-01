Ce scrie presa britanică despre adolescentul englez dispărut lângă Bran

George Smyth, în vârstă de 18 ani, a pornit într-o drumeție spre Bran, celebru pentru legătura sa cu legenda lui Dracula. Ajuns în Valea Țigănești, o zonă împădurită și greu accesibilă din munții acoperiți de zăpadă, tânărul a folosit ultimul semnal disponibil pentru a contacta serviciile de urgență, explicând că este epuizat și și suferă de hipotermie, potrivit Metro.

Echipele de salvare din România caută cu disperare adolescentul britanic dispărut de opt zile în apropierea Castelului lui Dracula, după ce acesta a cerut ajutorul în timpul drumeției sale. De la momentul dispariției, tânărul nu a mai putut fi contactat.

Mama sa, Jo Smyth, a călătorit de urgență în România după ce alerta privind fiul său a fost emisă vineri seara. Ea a declarat că fiul ei a părăsit duminică universitatea din Marea Britanie fără să anunțe pe cineva, hotărât să facă singur o excursie montană.

„Ultima localizare a telefonului său a fost într-o zonă montană izolată. Am venit imediat în România și facem tot ce putem pentru a sprijini echipele de salvare,” a spus Jo Smyth.

Autoritățile au făcut publică o fotografie cu George, subliniind că adolescentul purta jacheta prezentată în imagine, și au rugat orice persoană care deține informații să ia legătura cu forțele de ordine.

Operațiunile de căutare s-au desfășurat cu dificultate, confruntându-se constant cu condiții meteo periculoase și cu ninsori abundente. Duminică seara, după ce adolescentul a solicitat ajutor, s-a organizat o misiune de căutare care a durat întreaga noapte, însă fără rezultate.

În zilele următoare, echipele de salvare și-au reluat eforturile, patrulând pe jos zona montană și utilizând tot echipamentul disponibil. Ulterior, salvatorii au descoperit un rucsac cu echipament în apropierea locului de unde fusese semnalat apelul pentru ajutor, însă George nu a fost găsit, a mai scris sursa menționată.

Schimbările bruște de temperatură de la început de decembrie aduc ceață densă, vânt puternic și zăpadă, condiții în care hipotermia poate apărea în doar câteva minute pentru cei nepregătiți sau epuizați.

Traseele care leagă Poiana Brașov de Bran, punctele de start și sosire planificate de George, traversează păduri dese și cățărări abrupte către zonele alpine înalte, devenind extrem de periculoase în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Salvatorii au precizat că, deși operațiunile de căutare au continuat intens încă de duminică și au fost folosite toate resursele tehnologice disponibile, nu au fost descoperite indicii care să conducă la locul unde s-ar afla George.

În premieră pentru intervențiile locale, echipele Salvamont Brașov au beneficiat de sprijinul unui elicopter Black Hawk, folosit pentru a transporta rapid personalul de salvare în zonele greu accesibile ale masivului.

Salvamont Brașov a transmis: „Asigurăm familia că beneficiază de întreaga noastră susținere și că depunem toate eforturile necesare pentru a-l găsi pe George în cel mai scurt timp posibil”.