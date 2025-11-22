Drumul lui Daniel Nuță spre succesul internațional: Mă temeam după primul serial că va fi un one hit only

Pentru Daniel Nuță, ultimul an a însemnat o succesiune de reușite, proiecte importante și etape care i-au confirmat evoluția. Actorul se numără astăzi printre românii care au reușit să transforme disciplina, efortul și oportunitățile apărute la momentul potrivit într-o creștere autentică, vizibilă și solidă.

De la rolurile consolidate în producțiile Pro TV, la proiectele internaționale în care a fost distribuit și până la direcția în care se îndreaptă anul 2026, traseul lui devine limpede: evoluează constant și, mai ales, evoluează în sensul dorit.

Daniel Nuță și-a consolidat treptat prezența în industria internațională de film, adunând proiecte tot mai vizibile în portofoliu. Actorul a debutat pe scena globală cu apariția din serialul american Tyrant (2014), unde a dat viață personajului „Caliphate Fighter 1”. Ulterior, a revenit în atenție prin rolul „Lone Hunter” din Dragonheart: Vengeance (2020), o producție realizată în parteneriat România–SUA.

Un pas foarte important în carieră l-a reprezentat participarea în seria Netflix Rise of Empires: Ottoman (2020), în care l-a interpretat pe Vlad Dracula. De asemenea, un alt rol notabil a fost și cel din thrillerul american Watcher (2022), fiind distribuit în pielea personajului „Cristian”.

„S-au legat cel mai bine până acum serialele și cele de la Pro TV, Groapa, dar și cele internaționale, deja am două la activ în trei ani de zile și a fost o bucurie să pot continua. Mă temeam după primul serial internațional că va fi un one hit only și va rămâne acolo, dar a fost foarte bine!”, spune actorul în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

În paralel, Daniel Nuță a muncit și pentru proiecte românești. În prezent poate fi văzut în sezonul 2 al serialului „Groapa”, disponibil pe Voyo, un proiect cu care se mândrește. În paralel a apărut și pe marele ecran în comedia „Situationship: Combinații, nu relații”, lansată tot în 2025, o producție românească ce explorează relațiile moderne prin umor și situații imprevizibile.

Când vorbește despre ultimii ani, Daniel Nuță nu ascunde faptul că ritmul a fost intens, iar confirmările au venit în etape.

„Anul acesta am stat trei luni în Grecia pentru un proiect internațional care deja a apărut în Statele Unite, iar în România va apărea în 2026”, a mai spus actorul.

În spatele aparițiilor de pe afișe și al succesului din streaming, Daniel Nuță are un discurs echilibrat. Nu minimalizează efortul, dar nici nu ignoră partea imprevizibilă a meseriei:

„E și un gram de noroc, mai ales la proiectele internaționale. Mai degrabă aș numi-o o șansă, iar în momentul în care a venit spre mine am fost pregătit să o primesc și să fac ceea ce trebuia să o fac”, a mai povestit Daniel Nuță

Dincolo de luminile platourilor, există perioadele în care meseria de actor devine un test de răbdare. Actorul vorbește deschis și despre acestea:

„Partea cea mai grea în această meserie și am observat asta la majoritatea actorilor este gestiunea timpului în care nu lucrezi. Rezistența psihologică, emoțională, în momentul în care nu lucrezi și cum te menții viu și activ, chiar dacă nu ai neapărat un proiect… Rezistența psihologică mi se pare că e cea mai mare armă a actorului”, a mai povestit Daniel Nuță pentru Evenimentul Zilei.

E o mărturisire rar întâlnită în interviurile cu actori români, care de obicei vorbesc doar despre proiecte, nu și despre pauzele dintre ele. În realitate, acele pauze sunt adevărata provocare la nivel personal. Ulterior, în cadrul proiectelor este necesar și un alt timp de anduranță: