Ultima zi de închinare în Altarul Catedralei Naționale. Programul de vizitare 6 noiembrie 2025 - 8 ianuarie 2026

Patriarhia Română anunță că închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, la ora 24.00. După această dată, accesul va fi permis doar în anumite perioade, conform programului stabilit pentru finalizarea lucrărilor interioare.

În perioada 6–14 noiembrie inclusiv, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic între orele 11.00 și 19.00, pentru vizitare. Potrivit comunicatului transmis de Patriarhia Română, în intervalul 15–29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă publicului, pentru continuarea lucrărilor interioare — pictură în mozaic și instalații.

De sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, pe 30 noiembrie, lăcașul de cult va fi deschis pentru Sfânta Liturghie, între orele 9.00 și 12.00.

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala Națională va găzdui slujba de Tedeum (mulțumire), iar în 2 decembrie va fi din nou deschisă pentru vizitare.

Ulterior, între 3 și 23 decembrie, Catedrala va fi închisă din nou, pentru reluarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic între orele 9.00 și 17.00, pentru vizitare și rugăciune.

Credincioșii care doresc să se roage în perioadele în care Catedrala este închisă pot merge la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, situat în imediata apropiere. Patriarhia Română transmite mulțumiri voluntarilor, clericilor și jandarmilor care au contribuit la buna desfășurare a pelerinajului din ultimele zile. Potrivit comunicatului, aceștia au depus un efort considerabil, zi și noapte, pentru organizarea fluxului de pelerini și menținerea ordinii.

Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir.

Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, materialele folosite în realizarea icoanelor au fost achiziţionate din Veneţia şi Carrara, candelabrele sunt din alamă masivă, intrarea se face prin 27 de uşi din bronz, clopotul mare are 27 de tone iar silueta edificului este determinată de cele 8 turle.