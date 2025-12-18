Pe 18 decembrie, credincioșii se pot bucura de ultima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului. Având în vedere că pregătirile pentru Sărbători sunt în toi, aceștia caută rețete simple și ușor de pregătit. Pastele cu ton și sos roșu sunt o variantă excelentă pentru prânz sau chiar pentru o cină copioasă.

Ingrediente (pentru 4 porții):

300 g paste (penne, fusilli sau spaghetti)

200 g ton în conservă, în suc propriu

400 g roșii pasate sau conserve de roșii cuburi

1 ceapă mică, tocată mărunt

2 căței de usturoi, zdrobiți

100 ml smântână vegană pentru gătit

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță oregano uscate

1 linguriță busuioc uscat (sau câteva frunze proaspete)

Sare și piper, după gus

Pătrunjel proaspăt pentru decor

Într-o oală cu apă sărată, fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj până devin al dente. Scurge-le și păstrează puțin din apa în care au fiert. Prepară sosul roșu: Într-o tigaie mare, încălzește uleiul de măsline. Adaugă ceapa tocată și călește până devine translucidă. Pune usturoiul zdrobit și mai călește 1 minut.

Toarnă roșiile pasate în tigaie, asezonează cu sare, piper, oregano și busuioc. Lasă să fiarbă la foc mic 10-15 minute, până sosul se îngroașă ușor.

Adaugă tonul scurs de lichid și amestecă ușor, astfel încât să nu se sfărâme complet. Toarnă smântâna și amestecă până se încorporează complet în sos. Dacă sosul este prea gros, mai adaugă puțin din apa în care au fiert pastele.

Adaugă pastele fierte în tigaie și amestecă până se acoperă uniform cu sos. Mai lasă 2-3 minute pe foc mic pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Pune pastele în farfurii și presară pătrunjel proaspăt. Dacă vrei să înlocuiești parmezanul, fulgii de drojdie inactivă sunt o variantă excelentă care aduc un plus de gust în cazul oricărui preparat. Aceștia au un gust ușor de brânză și un preț accesibil.