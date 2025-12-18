Social

Ultima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului. Rețetă de paste cremoase cu ton și sos roșu

Ultima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului. Rețetă de paste cremoase cu ton și sos roșupaste. Sursa foto: Freepik
Pe 18 decembrie, credincioșii se pot bucura de ultima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului. Având în vedere că pregătirile pentru Sărbători sunt în toi, aceștia caută rețete simple și ușor de pregătit. Pastele cu ton și sos roșu sunt o variantă excelentă pentru prânz sau chiar pentru o cină copioasă.

Paste cu ton și sos roșu

Ingrediente (pentru 4 porții):

  • 300 g paste (penne, fusilli sau spaghetti)
  • 200 g ton în conservă, în suc propriu
  • 400 g roșii pasate sau conserve de roșii cuburi
  • 1 ceapă mică, tocată mărunt
  • 2 căței de usturoi, zdrobiți
  • 100 ml smântână vegană pentru gătit
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță oregano uscate
  • 1 linguriță busuioc uscat (sau câteva frunze proaspete)
  • Sare și piper, după gus
  • Pătrunjel proaspăt pentru decor

Mod de preparare

Într-o oală cu apă sărată, fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj până devin al dente. Scurge-le și păstrează puțin din apa în care au fiert. Prepară sosul roșu: Într-o tigaie mare, încălzește uleiul de măsline. Adaugă ceapa tocată și călește până devine translucidă. Pune usturoiul zdrobit și mai călește 1 minut.

conserva de ton

conserva de ton. Sursa foto: Freepik

Toarnă roșiile pasate în tigaie, asezonează cu sare, piper, oregano și busuioc. Lasă să fiarbă la foc mic 10-15 minute, până sosul se îngroașă ușor.

Paste cu ton și sos roșu. Cel mai important pas

Adaugă tonul scurs de lichid și amestecă ușor, astfel încât să nu se sfărâme complet. Toarnă smântâna și amestecă până se încorporează complet în sos. Dacă sosul este prea gros, mai adaugă puțin din apa în care au fiert pastele.

Adaugă pastele fierte în tigaie și amestecă până se acoperă uniform cu sos. Mai lasă 2-3 minute pe foc mic pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Pune pastele în farfurii și presară pătrunjel proaspăt. Dacă vrei să înlocuiești parmezanul, fulgii de drojdie inactivă sunt o variantă excelentă care aduc un plus de gust în cazul oricărui preparat. Aceștia au un gust ușor de brânză și un preț accesibil.

Proiecte speciale