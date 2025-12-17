Social

Cel mai gustos fel de mâncare de pe Muntele Athos. Călugării îl pregătesc în fiecare săptămână

Cel mai gustos fel de mâncare de pe Muntele Athos. Călugării îl pregătesc în fiecare săptămână
Din cuprinsul articolului

Călugării de pe Muntele Athos duc o viață ascetică, iar hrana lor este simplă, bazată în mare parte pe legume, fructe, cereale și pește, respectând rigorile posturilor religioase. Cu toate acestea, există un preparat care iese în evidență prin savoarea sa și pe care călugării îl pregătesc în fiecare săptămână: orezul cu varză.

Cum să pregătești o masă la fel ca pe Muntele Athos

Deși pare un preparat neobișnuit, gustul acestuia este unul aparte.

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

  • 1 varză mare
  • 1 cană de orez
  • 4 tulpini de țelină mărunțite
  • 2 cepe mari tocate
  • 4 căței de usturoi mărunțiți
  • 2 foi de dafin
  • oregano după gust
  • chimen după gust
  • scorțișoară după gust
  • 300 ml de ulei
  • sare după gust
  • piper după gust
  • 1 pahar de vin roșu
  • 5 roșii date pe răzătoare sau 2 linguri de bulion (puțin diluat)

Mod de preparare

Primul pas constă în pregătirea verzei: se îndepărtează frunzele exterioare, se curăță cotorul și se taie fâșii de aproximativ 2 cm.

Aceasta se pune la fiert într-o cratiță încăpătoare împreună cu orezul, țelina mărunțită, ceapa și usturoiul tocate fin, foile de dafin, sarea și uleiul. Se completează cu apă cât să acopere ingredientele, iar cratița se acoperă cu un capac pentru a păstra aromele.

orez

Orez. Sursa foto: Freepik

Orez cu varză ca pe Muntele Athos

În paralel, se prepară un sos din roșii proaspete sau bulion diluat, oregano, chimen, scorțișoară, piper și vin roșu. Acest amestec se toarnă peste varza fiartă și se amestecă bine pentru a se combina toate aromele.

Este important ca mâncarea să fie gătită la foc mediu, amestecându-se periodic, pentru a evita lipirea și arderea. Sosul trebuie să scadă treptat și să ajungă la o consistență cremoasă.

Este recomandat să folosiți o varză proaspătă, cu frunze fragede, și un orez cu bob rotund. De asemenea, condimentele trebuie adăugate treptat și ajustate după gust.

