Ultima zi a lui Ion Ceban în Parlament. Cine a vrut ca primarul să mai rămână
- Julieta Savitchi
- 13 noiembrie 2025, 20:32
Republica Moldova. Primarul de Chişinău, Ion Ceban, s-a aflat joi, 12 noiembrie pentru ultima dată în Parlament în calitate de deputat de legislatura a 12-a.
Ion Ceban a depus mandatul de deputat, alegând să rămână în fotoliul de primar al Capitalei.
Ion Ceban, care este preşedintele partidului Mişcarea Alternativa Naţională (MAN), a candidat la alegerile din 28 septembrie, fiind cap de listă al blocului electoral Alternativa. Pe aceeaşi listă au ajuns în Parlament fostul premier Ion Chicu, ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo şi preşedintele unui partid pro-rus, Mark Tkaciuk.
Demisia lui Ion Ceban a fost votată de 91 de deputaţi. Singurul care a votat împotrivă este liderul comunist Vladimir Voronin. Fapt care a servit motiv de glume printre aleşi.
Ultimul mesaj al edilului de la tribuna Parlamentului
Ion Ceban a spus că şi-a atins scopul de a aduce în Parlament o echipă pregătită să apere interesele cetăţenilor.
„Am învățat lecția pe care ne-ați dat-o acum la alegerile parlamentare. Mergem în Parlament cu o echipă de oameni pregătiți, cu proiecte și programe care sunt, în primul rând, pentru fiecare cetățean, care țin de pensii, de salarii, de micșorare a tarifelor, de multe alte lucruri importante pentru fiecare om.
Eu rămân să fiu primar așa cum v-am promis. Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru Municipiul Chișinău”, a declarat Ion Ceban.
Renunţarea la mandat, sfidare a alegătorilor
După prima şedinţă, de constituire a Parlamentului, mai mulţi deputaţi au renunţat la mandate. Majoritatea au dorit să revină la funcţiile deţinute.
Cei mai mulţi deputaţi care şi-au depus mandatele, în număr de 13, sunt de la Partidul Acţiune şi Solidaritate. Doi sunt de la Partidul Nostru şi unul de la blocul Alternativa.
Directorul IMAS, sociologul Doru Petruți, a lansat critici dure în adresa deputaţilor care renunţă la mandate. Potrivit acestuia, astfel de acțiuni reprezintă o sfidare la adresa alegătorilor și contribuie la erodarea încrederii publice.
„Din lista de deputați PAS și-au retras mandatele deja 13 persoane, începând cu dl. Recean, care a fost cap de listă. Consider aceste manevre un lucru jignitor și sfidător la adresa tuturor votanților”, a declarat Doru Petruți într-o postare publică.
Sociologul a menționat că are aceeași opinie și despre alte partide care au procedat similar, „chiar dacă într-un număr mult mai mic”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.