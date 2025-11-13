Şapte deputaţi renunţă la mandate. Cine ar putea să-i urmeze

Republica Moldova. Şapte deputaţi din două partide renunţă la mandate. Este vorba despre cinci deputaţi din Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care deţine majoritatea parlamentară, şi doi de la Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, care a obţinut opt mandate la scrutinul din 28 septembrie.

Majoritatea celor care pleacă au declarat că vor să revină la activitatea de până la alegeri.

Mihai Cojuhari, Viorel Bostan şi Nicolae Drăgănel au anunţat că renunţă la mandate pentru că vor să revină şi să-şi continuie activitatea de până să ajungă deputaţi.

Roman Cojuhari va rămâne la conducerea Agenţiei Proprietăţii Publice şi îşi va continua activitatea de consilier municipal. „Împreună cu echipa am primit un vot de încredere și acest vot este o obligație de a continua să livrăm rezultate concrete.

De aceea, am luat decizia de a continua munca începută la APP, acolo unde reformele trebuie duse până la capăt, iar rezultatele să fie și mai vizibile, măsurabile și utile oamenilor” , a scris Roman Cojuhari pe Facebook.

Viorel Bostan a preferat să rămână rector al Universităţii Tehnice din Moldova. Iar Nicolae Drăgănel s-a răzgândit să schimbe fotoliul de preşedinte al raionului Călăraşi pe cel de deputat.

„Sunt convins că, prin eforturi conjugate între mediul academic și guvernare, vom asigura aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu toate beneficiile pe care această aderare le va aduce universităților, cercetării și inovării din țara noastră”, a declarat Viorel Bostan..

Publicistul Constantin Cheianu a scris pe Facebook că renunţă la mandat din motive de sănătate. Cheianu a spus că deşi se retrage din Parlament, va continua să sprijine PAS în activitatea de integrare europeană.

„Aș putea să mai fac un efort ca să continui, dar mă tem că nu ar însemna decât să compromit și obligațiile de deputat, și propria sănătate. Poate trebuia să mă retrag din listă încă în campania electorală, când am simțit prima înrăutățire, dar atunci prin gestul meu aș fi făcut mai mult rău, decât dacă de pildă refuzam din start să mă implic”, a explicat Cheianu.

Maria Acbaş nu a anunţat oficial care este motivul plecării din Parlament. Dar renunţarea la mandat vine după ce presa a publicat un raport SIS, în care scrie că întreprinderea condusă de Acbaş ar fi primit aproape 20.000 de euro de la Ilan Şor.

Deputatele Nina Cereteu şi Stela Onuţu, ajunse în Parlament pe lista Partidului Nostru, au dat prioritate mandatelor de primar.

Stela Onuțu și-a depus demisia vineri, 7 noiembrie, pentru eliberarea din funcție începând cu data de 14 noiembrie, „în legătură cu incompatibilitatea funcției cu exercitarea mandatului de primar al orașului Glodeni”.

Și Nina Cereteu a solicitat Parlamentului să accepte cererea de demisie din funcția de deputată începând cu data de 14 noiembrie, „în legătură cu incompatibilitatea funcției cu exercitarea mandatului de primar al orașului Drochia”.

De fapt, Renato Usatîi a anunţat anterior că Partidul Nostru nu va lăsa primăriile fără primar.

Următorul care ar putea renunţa la mandatul de deputat este primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban. Edilul a declarat anterior că preferă mandatul de primar în loc la cel de deputat.

Deocamdată, Ion Ceban este singurul din blocul Alternativa, care a declarat că va renunţa la mandatul de deputat. Anterior, doi din subalternii săi au anunţat că părăsesc Primăria Chişinău pentru a-şi continua cariera de deputat.