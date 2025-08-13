Justitie Ultima rundă în concursul pentru procuror general. Doi candidați, un fotoliu







Republica Moldova. Lupta pentru funcția de procuror general se dă între Alexandru Machidon și Victor Furtună. Dosarele acestora au fost admise în concurs. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Astfel, Consiliul a verificat integritatea candidaților și a adoptat, în ședință închisă, o hotărâre motivată privind eligibilitatea acestora. Pe 19 august, de la ora 14:00, cei doi vor trece proba interviului, etapă decisivă în cadrul concursului.

Cariera lui Alexandru Machidon în sistemul procuraturii a început în raionul Criuleni. În 2011, a fost desemnat adjunct-interimar al procurorului raionului Criuleni, funcție pe care a ocupat-o până la suplinirea oficială a postului. Ulterior, în februarie 2012, a fost numit în mod oficial adjunct al procurorului raionului Criuleni prin ordinul Procurorului General. În 2017, la propunerea CSP, a fost numit pentru un mandat complet de 5 ani. Din mai 2023, Machidon a exercitat funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Orhei.

În februarie 2024, acesta a devenit adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, iar în iunie al aceluiași an, CSP a hotărât ca acesta să fie numit adjunct interimar al procurorului-șef al PCCOCS. Alexandru Machidon a candidat în 2024 la funcția de șef al procuraturii specializate PCCCOS, dar s-a retras ulterior din concurs.

Victor Furtună a deținut funcția de șef interimar al PCCOCS din ianuarie 2023. Acesta și-a început cariera la Procuratura sectorului Buiucani, Chișinău, în 2017, iar din aprilie 2019 a fost procuror la Procuratura Anticorupție. A activat și drept procuror adjunct interimar la PCCOCS. Victor Furtună este procurorul care a condus reținerea procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, și a examinat propria sesizare cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale ex-procurorului general.

Funcția de procuror general interimar a devenit vacantă după ce Ion Munteanu a fost numit judecător la Curtea Supremă de Justiție. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 23 mai și a intrat în vigoare pe 26 mai, zi în care Munteanu și-a depus și cererea de demisie din funcția de procuror general interimar. Pe 27 mai, Ion Munteanu a depus jurământul pentru exercitarea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Conform legii, în cel mult șase luni urmează să fie desfășurat concursul pentru alegerea unui nou procuror general. CSP a lansat concursul în luna iunie, iar dosarele au putut fi depuse până în 21 iulie. Actualul procuror general interimar, Alexandru Machidon, și procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună, s-au înscris în concursul pentru funcția de procuror general.

Candidații sunt evaluați în baza unor criterii stabilite de CSP, inclusiv pregătirea profesională, integritatea și alte calități personale. Punctajul final va fi publicat după încheierea concursului, iar candidatul cu cel mai mare scor va fi propus Președintelui Republicii pentru numire.

Șeful statului poate respinge o singură dată candidatura, doar în cazul prezentării unor probe incontestabile privind incompatibilitatea. Încălcarea legii sau a procedurilor de selecție. În cazul unei propuneri repetate, susținută cu votul a două treimi din membrii CSP, Președintele este obligat să emită decretul de numire în termen de cinci zile lucrătoare. Procurorul General este numit pentru un mandat de șapte ani, fără posibilitatea de a fi numit din nou în această funcție.