UE a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Ambasadorii statelor membre UE au adoptat, miercuri, cel de-al 17-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acesta vizează alte 200 de petroliere „fantomă”, cu scopul de a restricționa exporturile de petrol rusesc, precum și aproximativ 30 de entități acuzate că au ajutat Moscova să evite sancțiunile existente, conform surselor diplomatice, informează AFP.

Noile sancțiuni sunt separate de sancțiunile „masive” care ar putea fi impuse dacă Moscova refuză să negocieze și să accepte un armistițiu de 30 de zile, acceptat de Kiev și solicitat de aliații occidentali ai Ucrainei.

În total, aproximativ 345 de nave sunt acum în atenția Uniunii Europene (UE), conform informațiilor furnizate de acești diplomați.

