Udrea critică schimbarea orei și cere schimbarea obiceiului vechi de peste 100 de ani

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a spus pe Facebook că schimbarea orei nu mai are utilitate în prezent și creează mai degrabă disconfort în viața de zi cu zi. Aceasta consideră că Uniunea Europeana trebuie să renunțe la schimbarea orei.

„În weekend am dat din nou ceasul înainte. Un obicei vechi de peste 100 de ani, introdus pentru a economisi energie, într-o lume în care iluminatul era principalul consum iar oamenii munceau în trei schimburi.”

Elena Udrea a spus că această practică a fost introdusă într-un context diferit, când consumul de energie era legat în principal de iluminat și programul de lucru era organizat în schimburi.

Fostul ministru a mai afirmat că, în prezent, schimbarea orei nu mai aduce beneficii reale, ci afectează somnul și ritmul zilnic al oamenilor.

„Și totuși, continuăm. Iar ieri și azi dimineață am simțit din nou, cei mai mulți dintre noi, cât de absurd a devenit.”

Elena Udrea a spus că efectele schimbării orei sunt resimțite imediat, mai ales în primele zile după modificare. „A trebuit să o trezesc pe Eva pe întuneric, ca să o duc la școală… exact când începuse, în sfârșit, să se lumineze mai devreme.”

Partenera lui Adrian Alexandrov a mai spus că schimbarea orei afectează rutina zilnică, oferind exemplul personal al programului copilului său. „Ce obținem din asta? Care este scopul?”

Elena Udrea a recunoscut că pune sub semnul întrebării utilitatea acestei măsuri. „În 2019, Europa a decis că trebuie să renunțăm la schimbarea orei, dar suntem în 2026 și nu s-a întâmplat nimic.”

Aceasta consideră că România ar trebui să susțină eliminarea acestei practici la nivel european.

„Cred ca România prin reprezentanții în PE, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei, împreună cu celelalte state europene. Pentru că unele decizii nu sunt doar despre politică, sunt despre viața de zi cu zi a oamenilor.”