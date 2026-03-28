România trece la ora de vară. Ultima schimbare posibilă, în așteptarea unui vot european

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026. Ceasurile se vor da înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni 04:00. Această zi de duminică va fi cea mai scurtă din an, având doar 23 de ore.

În perioada de vară, România va fi cu 3 ore înainte față de Timpul Universal Coordonat (UTC+3), trecând la Ora de vară a Europei de Est (EEST – Eastern European Summer Time). Revenirea la Timpul Legal Român, popular cunoscut ca „ora de iarnă”, va avea loc în ultima duminică din octombrie, în 2026 aceasta fiind 25 octombrie.

Timpul Legal Român este echivalent cu timpul standard al Europei de Est și este cu 2 ore înaintea UTC (UTC+2). Din martie și până în octombrie, când se aplică ora de vară, România folosește fusul orar UTC+3.

Prin introducerea orei de vară, se urmărește folosirea mai eficientă a luminii naturale și reducerea consumului de energie. Ideea a fost sugerată încă din 1784 de Benjamin Franklin, dar a fost aplicată pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva țări europene.

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu 1916, în perioada 30 aprilie – 1 octombrie. Ulterior, britanicii au adoptat ora de vară tot în 1916, între 21 mai – 16 octombrie. Alte state care au introdus această practică au fost: Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Nu toate țările folosesc ora de vară, iar perioada nu este aceeași peste tot. Țările ecuatoriale și tropicale nu aplică această oră, deoarece durata zilei rămâne constantă. China și Japonia nu folosesc ora de vară.

În România, ora de vară a fost introdusă în 1932, între 22 mai – 2 octombrie. Din 1933 până în 1940, ora de vară era aplicată din prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie. Între 1941 și 1979, ora de vară nu a mai fost folosită.

Între 1979 și 1996, ora de vară se aplica, cu unele excepții, de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui septembrie. Din 1997, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică din martie, iar revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie, potrivit astro-urseanu.ro. În 2025, România a trecut la ora de vară în noaptea dintre 29 și 30 martie.

La nivelul UE, directiva privind ora de vară a intrat în vigoare în 2001. Toate statele membre trebuie să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.

În 2018, un proiect de lege propunea ca statele membre și țările afiliate să nu mai aplice schimbarea sezonieră a orei. La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în sprijinul unei directive care să oprească schimbarea orei, însă decizia finală a fost amânată din cauza pandemiei și crizei energetice, potrivit timeanddate.com.

Pe 20 octombrie 2025, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat că Spania va propune UE eliminarea schimbării orei, argumentând că economiile de energie sunt în scădere și evidențiind impactul asupra sănătății și bunăstării populației.

Un studiu din 2019, publicat în Journal of Biological Rhythms și coordonat de Till Roenneberg, profesor de cronobiologie la Universitatea din Munchen, arată că trecerea la ora de vară poate perturba ritmul circadian, provocând oboseală, somnolență, scăderea atenției și creșterea ușoară a riscului de accidente, probleme cardiace și atacuri cerebrale, mai ales în prima săptămână.

Medicii recomandă adaptarea treptată a programului de somn, hidratare corespunzătoare, alimentatie echilibrată bogată în legume și fructe și, dacă e nevoie, suplimente de magneziu și potasiu.

Adepții orei de vară susțin că mai multă lumină naturală după-amiaza și seara poate crește nivelul de serotonină, neurotransmițător asociat cu buna dispoziție și energia. Jorge Mira, profesor de fizică aplicată la Universitatea Santiago de Compostela, într-un studiu din 2025 publicat în Royal Society Open Science, a explicat că, deși primele zile pot prezenta risc crescut de accidente, pe termen lung lumina suplimentară de seară face drumurile mai sigure pentru șoferi, bicicliști și pietoni.

Ambele tabere recomandă adaptarea treptată a orei de culcare cu câteva zile înainte de schimbare, pentru a reduce efectele negative inițiale ale trecerii la ora de vară.