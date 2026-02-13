Ucraina așteaptă aprobarea unui program de finanțare de 8,2 miliarde de dolari de la FMI

Ucraina se așteaptă ca noul program de finanțare în valoare de 8,2 miliarde de dolari, negociat cu Fondul Monetar Internațional (FMI), să fie aprobat oficial în următoarele săptămâni. Informația a fost oferită de șeful administrației datoriei publice, Yuriy Butsa, într-un interviu acordat Reuters.

Declarațiile vin în contextul în care conflictul cu Rusia se apropie de al cincilea an, iar presiunile asupra bugetului rămân ridicate.

Programul urmează să înlocuiască actuala facilitate FMI, estimată la 15,6 miliarde de dolari. Potrivit autorităților de la Kiev, noul acord are rolul de a susține stabilitatea economică și capacitatea statului de a menține cheltuielile publice, în condițiile unui deficit bugetar prognozat la aproximativ 140 de miliarde de dolari în următorii ani.

În interviul realizat la Londra, Yuriy Butsa a declarat că aprobarea Consiliului Director al FMI ar putea avea loc curând.

„M-aș aștepta să se întâmple în decurs de câteva săptămâni”, a spus oficialul ucrainean. „Cred că februarie este încă fezabil ca termen.”

Butsa a subliniat că, deși aprobarea formală este importantă din punct de vedere simbolic, Ucraina și-a asigurat deja acoperirea necesarului financiar imediat. „În acest moment așteptăm noul program FMI, dar am convenit deja asupra tuturor cifrelor pentru acest an și anul viitor și vom acoperi deficitul din angajamentele existente”, a precizat acesta. Oficialul a menționat, de asemenea, sprijinul european: „Am apreciat și noul împrumut al Uniunii Europene, în valoare de 90 de miliarde de euro.”

Referindu-se la discuțiile privind un posibil armistițiu mediat de Statele Unite, Butsa a adoptat un ton rezervat. „Trebuie să planificăm totul cu prudență, nu ne putem permite să devenim excesiv de optimiști în funcție de fluxul de știri”, a afirmat el.

Oficialul a adăugat că un eventual acord de încetare a focului nu ar elimina presiunile financiare:

„Chiar și în cazul unui armistițiu, considerăm că trebuie să menținem o armată puternică și numeroasă și va fi necesară reînarmarea.”

Declarațiile sale sunt în linie cu poziția exprimată recent de președintele Volodîmîr Zelenski, care a afirmat că este nevoie de presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a se ajunge la o soluție durabilă.

Butsa a explicat că Ucraina nu intenționează să accelereze revenirea pe piețele internaționale de capital imediat după încheierea conflictului. Potrivit acestuia, autoritățile vor continua să utilizeze finanțare concesională și împrumuturi în moneda locală, pentru a evita riscul valutar.

În plus, cadrul stabilit prin analiza de sustenabilitate a datoriei (Debt Sustainability Analysis – DSA) limitează capacitatea statului de a emite garanții suverane pentru companiile de stat.

„Avem limitări foarte severe privind garanțiile suverane, deoarece fac parte din aceeași analiză DSA”, a spus Butsa.

„Nu putem emite garanții”, a adăugat el, menționând că guvernul poate sprijini companiile prin dezvoltarea unor modele de afaceri pe termen lung.

Un alt obiectiv major pentru acest an este ajustarea controalelor de capital introduse în perioada de război. Următorul pas ar putea permite investitorilor internaționali să repatrieze principalul investit în obligațiunile locale denominate în valută.

Butsa a descris măsura drept „un element important” pentru dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat.

Ucraina colaborează, de asemenea, cu Clearstream, companie de clearing deținută de Deutsche Börse, pentru a îmbunătăți infrastructura pieței de obligațiuni și urmărește integrarea în sistemul TARGET2 al Băncii Centrale Europene.

„Nu avem o moștenire de sistem pe care să o protejăm, așa că suntem pregătiți să construim direct ceea ce funcționează cel mai bine”, a declarat Butsa.

Pe termen mediu, Kievul își propune reincluderea în indicii de referință ai piețelor emergente, precum GBI-EM al JPMorgan. „Este cu siguranță parte din strategia noastră – vrem să revenim”, a afirmat oficialul ucrainean.

„Aspirația noastră este ca obligațiunile să fie eligibile pentru indici și ca piața locală să devină o sursă mare și sustenabilă de finanțare.”