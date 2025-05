Ucraina a ratificat acordul istoric al Mineralelor cu SUA

Parlamentul ucrainean a ratificat joi Acordul Parteneriatului Economic cu Statele Unite, document considerat „istoric” de către ministrul Economiei, Iulia Svîrîdenko.

Acest acord, semnat după săptămâni de negocieri intense, vizează exploatarea a 57 de tipuri de resurse naturale din Ucraina – inclusiv minereuri, petrol și gaze.

„Parlamentul ucrainean a ratificat Acordul Parteneriatului Economic istoric între Ucraina şi Statele Unite”, a anunţat Svîrîdenko pe X. Documentul a fost adoptat cu un sprijin larg, înregistrând 338 de voturi pentru, în condițiile în care erau necesare doar 226. Deși acordul nu conține garanții de securitate, Kievul îl consideră un pas important către consolidarea sprijinului internațional, în special american.

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.

This dialogue reflects the strategic interests of both nations and our shared commitment to building a…

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 7, 2025