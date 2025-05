Putin acuză România pentru invadarea Ucrainei. MAE ripostează: Singura amenințare este Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a răspuns afirmațiilor președintelui rus Vladimir Putin, care, într-un documentar, a susținut că România și Bulgaria au contribuit la escaladarea tensiunilor ce au dus la războiul din Ucraina prin acceptarea bazelor americane pe teritoriile lor.

MAE, prin purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea, a transmis că apartenența României la NATO nu reprezintă o amenințare de securitate regională.

„Aderarea la NATO a României reprezintă voința suverană a cetățenilor României și a națiunilor Aliate. Totodată, apartenența României la NATO nu reprezintă o amenințare de securitate pentru nimeni. Acest lucru este concret și dovedibil. Președintele Putin folosește aceleași narative cunoscute care au servit ca pretext pentru un război brutal de anexare.

Singura țară care amenință securitatea regională în Europa este Federația Rusă prin războiul ilegal și neprovocat marcat de numeroase crime de razboi împotriva poluației civile din Ucraina și dublat de o campanie rusă de dezinformare și propagandă anti UE și NATO. România va continua să își apere interesele de securitate în deplină suveranitate din dubla sa calitate de Aliat NATO si stat membru al UE”, a transmis Andrei Țărnea, într-un comunicat de presă.

În documentarul „Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”, difuzat de televiziunea rusă Rossiya-1, sunt prezentate imagini de arhivă cu Putin, în care acesta afirma într-un discurs mai vechi în fața liderilor mondiali, inclusiv Angela Merkel, că în Bulgaria și România există baze americane avansate și se întreba: „Împotriva cui are loc această extindere?”.

Russian tv is now airing this “Putin : 25 years” a documentary on his life since 2000 and about his worries and plans today - we are watching it for you on the night Trump has just said maybe peace is impossible pic.twitter.com/uA8znkcVE6

— caterina doglio (@CaterinaDoglio) May 4, 2025