Turul Spaniei, încheiat în haos. Demonstranții pro-Hamas au blocat traseul

Finala ediției cu numărul 80 a competiției cicliste Turul Spaniei s-a transformat duminică într-un eveniment politic de amploare, după ce zeci de mii de manifestanți pro-palestinieni au blocat ruta competiției la Madrid.

În urma protestelor masive, ultima etapă a fost întreruptă înainte de linia de sosire, iar scandalul a escaladat rapid pe scena diplomatică internațională, tensionând și mai mult relațiile deja fragile dintre Spania și Israel.

La doar câțiva kilometri de final, mii de manifestanți au pătruns pe traseu, afișând steaguri palestiniene și pancarte împotriva participării echipei Israel-Premier Tech.

Organizatorii, împreună cu forțele de ordine, nu au reușit să restabilească ordinea, fiind forțați să anunțe suspendarea definitivă a etapei.

Pentru fanii ciclismului, momentul a reprezentat o lovitură dură: ultima etapă a celei mai prestigioase competiții de ciclism din Spania ar fi trebuit să încheie trei săptămâni de întreceri spectaculoase.

În schimb, scena sportivă a fost umbrită de dispute politice și de acuzații reciproce între guverne.

Primul care a reacționat a fost ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, care a denunțat pe rețelele sociale „incitarea directă” a premierului spaniol Pedro Sánchez.

Oficialul israelian a acuzat guvernul de la Madrid că a încurajat protestele și a transformat o competiție sportivă într-o „platformă de propagandă”.

„Evenimentul sportiv care era un simbol al Spaniei a fost anulat. Guvernul Sánchez este o rușine pentru țară”, a scris Sa’ar. Într-un alt mesaj, el a legat situația de o declarație recentă a premierului spaniol, pe care a interpretat-o ca pe o amenințare la adresa Israelului.

De partea cealaltă, liderii de stânga ai Spaniei au transmis mesaje de susținere pentru manifestații. Premierul Sánchez, aflat la un miting politic în Málaga, a declarat: „Respect pentru sportivi și recunoștință pentru poporul spaniol care se mobilizează pentru cauze juste, precum cea a Palestinei.”

Și vicepremiera Yolanda Díaz a elogiat numărul impresionant al manifestanților, subliniind că „societatea spaniolă nu acceptă normalizarea genocidului în Gaza”.

Mesajele lor au inflamat și mai mult spiritele, fiind interpretate la nivel internațional drept o validare a acțiunilor care au dus la întreruperea cursei.

Criza de duminică nu apare în vid. Relațiile dintre Spania și Israel s-au deteriorat constant în ultimii doi ani.

După ce Madridul a recunoscut oficial statul palestinian în 2024 și a instituit un embargo permanent asupra armelor către Israel, tensiunile au escaladat.

În ultimele săptămâni, Israelul a interzis accesul în țară pentru doi miniștri spanioli, acuzându-i de „susținere a terorismului”.

Totodată, guvernul de la Tel Aviv a calificat măsurile Madridului drept „antisemite” și „o încercare de a distrage atenția de la scandalurile de corupție interne”.

În acest context, protestele de la La Vuelta au devenit simbolice pentru taberele aflate în conflict. Pentru mulți spanioli, evenimentul a fost o formă de solidaritate cu victimele civile din Gaza. Pentru Israel, a reprezentat însă o umilire publică.

Conservatorii spanioli au criticat vehement modul în care guvernul a gestionat situația. Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, a acuzat executivul că a expus Spania la „ridicol internațional” și că a compromis imaginea sportului spaniol.

Esta foto es puro arte. Ione Belarra e Irene Montero reventando La Vuelta e increpando a la policía, pero cada una de ellas protegida por su propio escolta. Cada célula de sus cuerpos rezuma hipocresía. pic.twitter.com/FCDvbLxQfD — Lope de Vega 2.0 📜🖋 (@lopedevegac) September 14, 2025

La rândul său, Isabel Díaz Ayuso, președinta regiunii Madrid, a afirmat că premierul a produs „daune imense reputației țării și sportului”.

Aceste declarații au conturat o ruptură clară între taberele politice: stânga, care vede protestele drept un gest de justiție socială, și dreapta, care le consideră un sabotaj național.

După anularea oficială a etapei finale, protestele nu s-au încheiat. Aproximativ 100.000 de oameni au continuat să manifesteze în centrul Madridului, iar tensiunile cu forțele de ordine au degenerat.

Autoritățile locale au raportat cel puțin 22 de polițiști răniți și două arestări.

Atmosfera din capitală a amintit mai degrabă de o manifestație politică de amploare decât de un eveniment sportiv.

Mulți participanți au declarat că vor continua acțiunile de protest și la alte evenimente internaționale găzduite de Spania, dacă echipele israeliene vor fi invitate.