International Tensiuni între Herzog și Starmer, de la decizia Londrei de a „îmbărbăta” terorismul din Orientul Mijlociu







Întâlnirea de miercuri dintre președintele israelian Isaac Herzog și premierul socialist britanic Keir Starmer, desfășurată la Londra, a fost descrisă de presa locală drept una tensionată.

În centrul discuțiilor s-a aflat decizia guvernului britanic de a avansa planurile privind recunoașterea statului palestinian, o mișcare care a stârnit critici vehemente la Ierusalim și a alimentat protestele în capitala britanică.

Deși cei doi lideri au evitat declarațiile publice comune, diferențele de poziție au fost vizibile, cu implicații ce depășesc relațiile bilaterale.

În timpul întâlnirii, Herzog a subliniat că recunoașterea statului palestinian în acest moment ar reprezenta, în opinia sa, o greșeală strategică.

Potrivit președintelui israelian, o astfel de decizie nu ar contribui la eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și nici la încetarea conflictului din Gaza.

Din contră, el a avertizat că ar putea „îmbărbăta extremiștii din Orientul Mijlociu și dincolo de el”.

Keir Starmer, pe de altă parte, a apărat politica sa externă prin prisma angajamentului diplomatic.

Premierul britanic a fost criticat chiar din interiorul Partidului Laburist pentru întâlnirea cu liderul israelian, însă a replicat că nu poate „abandona diplomația”, pe care a comparat-o cu „politica studențească” atunci când este ignorată.

Întâlnirea s-a desfășurat într-un context dificil, marcat de presiuni interne și externe asupra guvernului britanic.

Dincolo de declarațiile oficiale, surse guvernamentale de la Londra au transmis că Starmer a ridicat problema atacului israelian asupra liderilor Hamas din Qatar, dar și situația umanitară gravă din Gaza.

Premierul a transmis „îngrijorarea uriașă” a Marii Britanii și a cerut Israelului să permită accesul ajutoarelor, subliniind necesitatea opririi operațiunilor ofensive.

În paralel, protestatari pro-palestinieni s-au adunat în fața reședinței de pe Downing Street și la Chatham House, unde Herzog a susținut ulterior un discurs.

Demonstrațiile, marcate de steaguri palestiniene și lozinci împotriva Israelului, au ilustrat tensiunile crescânde din opinia publică britanică.

Aceste manifestări completează o serie de decizii recente ale Londrei, inclusiv sancțiuni împotriva unor miniștri israelieni și restricții privind participarea firmelor de apărare israeliene la târguri militare din capitală.

În plan mai larg, chestiunea recunoașterii statului palestinian de către Regatul Unit ridică semne de întrebare cu privire la viitorul relațiilor diplomatice în Orientul Mijlociu.

Pentru Israel, o asemenea mișcare echivalează cu o diminuare a presiunii asupra Hamas și o potențială legitimare a grupărilor radicale.

Pentru Londra, însă, recunoașterea reprezintă o încercare de a impulsiona negocierile de pace și de a arăta deschidere față de aspirațiile palestiniene.

Herzog a insistat că orice soluție viabilă începe cu eliberarea imediată a ostaticilor și a avertizat împotriva sancțiunilor care ar putea izola „singura democrație din regiune”.

Totuși, analiștii subliniază că poziția Marii Britanii ar putea influența și alte capitale europene, încurajând un val de recunoașteri simbolice menite să aducă problema palestiniană în prim-planul agendei internaționale.