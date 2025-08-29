Monden Turneul american al lui Jessie J, anulat. Cântăreața trece prin clipe grele







Jessie J, una dintre cele mai apreciate voci britanice ale ultimilor ani, trece din nou printr-un moment dificil. Artista și-a anulat turneul din Statele Unite, programat pentru luna noiembrie 2025, după ce medicii i-au recomandat să fie supusă unei noi intervenții chirurgicale. „Îmi pare rău”, a spus ea.

Diagnosticul de cancer mamar, primit în urmă cu câteva luni, a schimbat complet planurile profesionale ale cântăreței. Deși tratamentul a început imediat și artista a trecut deja printr-o primă operație, problemele medicale au continuat, iar Jessie J a decis că sănătatea trebuie să primeze în fața scenei.

Într-un mesaj transmis fanilor, artista a recunoscut că anularea turneului a fost una dintre cele mai grele decizii luate în cariera ei.

Turneul american trebuia să includă concerte în marile orașe, precum Los Angeles, New York și Miami. Toate show-urile au fost anulate, iar organizatorii au confirmat că biletele vor fi returnate. Pentru fanii americani, anularea reprezintă o lovitură, întrucât Jessie J nu a mai susținut o serie de concerte pe teritoriul Statelor Unite de câțiva ani.

Dacă publicul din America trebuie să își ia adio, cel puțin pentru moment, de la întâlnirea cu artista, fanii europeni au motive de speranță. Concertele programate în Marea Britanie și în alte țări europene nu au fost anulate, ci doar reprogramate.

Majoritatea spectacolelor care ar fi trebuit să aibă loc în această toamnă vor fi susținute în aprilie 2026, după ce artista va încheia perioada de recuperare post-operatorie.

Jessie J a trecut deja printr-o mastectomie și o intervenție de reconstrucție mamară, realizată în primăvară. Recuperarea a fost complicată, artista ajungând din nou la spital la șase săptămâni după operație. Atunci, medicii au descoperit cheaguri de sânge și o infecție la nivelul plămânilor.

După tratament și externare, artista J a sperat că se poate întoarce pe scenă, însă noile investigații medicale au arătat că este nevoie de o a doua intervenție chirurgicală. Deși nu a oferit detalii despre natura exactă a operației, ea a menționat că aceasta trebuie efectuată înainte de finalul anului și că medicii i-au recomandat o pauză completă de la activitatea artistică.

De-a lungul întregului proces, artista a ales să fie sinceră și transparentă cu publicul său. În mesaje transmise pe Instagram, cântăreața a explicat frustrarea pe care o simte, dar și dorința de a rămâne optimistă.

Decizia de a-și anula turneul a fost primită cu înțelegere și susținere de către comunitatea de fani, care i-au trimis mii de mesaje de încurajare. Pentru Jessie J, anul 2025 a fost unul dintre cei mai complicați ani ai carierei, însă artista rămâne determinată să revină pe scenă, odată ce sănătatea îi va permite.