Un celebru solist rock, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Mesajul dramatic transmis de artist

Un renumit solist rock a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4, o formă agresivă care s-a extins deja în organism. Cu toate acestea, mesajul său a fost plin de speranță și încredere în puterea credinței.

Chiar dacă vestea a șocat fanii și apropiații sai, artistul s-a declarat optimist și hotărât să lupte, iar mesajul său a primit susținere din partea comunității internaționale.

Brad Arnold, în vârstă de 46 de ani, solistul trupei americane 3 Doors Down, cunoscută pentru piese de succes precum „Here Without You” sau „It’s Not My Time” a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer renal cu celule clare, extins la plămâni. Artistul a făcut publică informația printr-un videoclip pe rețelele de socializare, menționând că a ajuns la spital după ce s-a simțit rău.

„Hei, toată lumea, sunt Brad de la 3 Doors Down. Am niște vești nu prea bune pentru voi astăzi. Acum câteva săptămâni nu m-am simțit bine și am ajuns la spital, unde am fost diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare care s-a extins la plămâni.

Este etapa a patra și asta nu e bine. Dar Dumnezeu este puternic și el poate birui orice. Nu mi-e frică deloc. Sincer, nu mă tem de asta!”, a afirmat vedeta pe Instagram.

Deși vestea a șocat fanii, Brad Arnold a rămas optimist și hotărât să lupte, mesajul său fiind întâmpinat cu un val de susținere din partea comunității internaționale.

În plus, anunțul despre boală a dus la anularea turneului formației, care era programat să înceapă pe 15 mai în Daytona Beach, Florida, conform Daily Mail.

Pierderea chitaristului Matt Roberts, o rană dureroasă pentru trupă

Trupa 3 Doors Down, înființată în 1996, a avut mult succes, dar și de pierderi dureroase, cum ar fi decesul chitaristului Matt Roberts în 2016, care a murit la vârsta de 38 de ani, din cauza unei supradoze

„Știu că era dependent de medicamente prescrise. A avut mari probleme de anxietate. Încă din copilărie, nu se simțea confortabil în mulțimi sau în locuri necunoscute, iar aceasta era metoda lui de a face față acestor probleme. Discutam frecvent despre acest subiect”, declara tatăl său în 2026, potrivit CNN.