Monden A murit un mare star rock. A fost învins de o boală gravă







Mike Peters, solistul trupei rock The Alarm, a murit la vârsta de 66 de ani. În prezent, cauzele morții nu au fost făcute publice, dar actorul s-a luptat ani întregi cu cancerul. După câțiva ani și câteva schimbări de nume, trupa s-a decis asupra numelui The Alarm și a activat din 1981 până în 1991.

A murit artistul rock Mike Peters

În această perioadă, au lansat piese de succes precum „Sixty Eight Guns”, „Spirit of ’76”, „Sold Me Down the River” și multe alte hituri. Peters a părăsit grupul în anul 1991, începând o carieră solo, cu toate că, ulterior, a format o altă trupă folosind numele The Alarm MM++ – cu semnele + înlocuite cu cifre romane pentru a indica anul lansării albumului.

A fost diagnosticat de două ori limfom non-Hodgkin

Peters a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin în 1995. Ulterior, a fost diagnosticat de două ori cu leucemie limfocitară. Cu toate că fusese în remisie, sindromul Richter, o formă agresivă de limfom, a revenit anul acesta. Nu este clar în acest moment dacă aceasta a fost cauza morții sale.

Cum a devenit cunoscut Mike Peters

Peters s-a născut în Prestatyn, nordul Țării Galilor și a devenit cunoscut în jurul anilor 80 alături de trupa The Alarm, cu hituri precum 68 Guns și Strength. De-a lungul carierei, a cântat alături de nume legendare precum U2, Status Quo, Bruce Springsteen și Bob Dylan, fiind o prezență constantă pe marile scene ale rockului internațional.

Împreună cu soția sa, a fondat Love Hope Strength, o organizație caritabilă ce promovează donarea de celule stem și susține bolnavii de cancer. Campania sa Get On The List, desfășurată adesea la concerte, a reușit să înscrie peste 250.000 de persoane în registrele internaționale ale donatorilor de celule stem.

„Rămâi în viață și apreciază fiecare secundă pe care o ai. Trăiți până la ultima suflare și rămâneți pozitivi cu privire la lume, la familia voastră și la mediul în care trăiți”, a spus el înainte să moară.