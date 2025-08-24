International Turistă, rămasă oarbă de la un cocktail, în Bali







Intoxicația cu metanol a transformat ultima seară de vacanță a canadiencei Ashley King într-un coșmar care avea să-i marcheze întreaga existență, potrivit The Guardian.

La doar 18 ani, după ce a băut un cocktail într-un bar din Bali, tânăra s-a trezit confruntându-se cu simptome care îi puneau viața în pericol.

Ceea ce părea o simplă mahmureală s-a dovedit a fi o experiență limită, între viață și moarte, între disperare și renaștere.

Povestea ei este mai mult decât un caz medical: este o lecție despre fragilitatea vieții, despre pericolele ascunse din turism și despre forța interioară de a învinge imposibilul.

Era 30 august 2011. Ashley King și prietena ei Krista, ambele din Calgary, Canada, se aflau în ultima seară din vacanța petrecută în Bali.

Cele două absolvente de liceu își luaseră un an sabatic pentru a călători, dar circumstanțele le făcuseră să rămână blocate în zona turistică din Kuta, unde viața de noapte era atracția principală.

Într-un bar de pe faimosul strip, Ashley a primit un cocktail de vodka cu fructe, servit într-o sticlă de plastic reutilizabilă, „practică pentru dans”.

Părea o noapte banală, nimic ieșit din comun pentru două tinere care voiau să se distreze înainte să-și continue drumul: una spre Australia, cealaltă spre Noua Zeelandă.

Nimeni nu bănuia că băutura pe care Ashley o ținea în mână era contaminată cu o substanță letală: metanolul.

A doua zi, oboseala, greața și dezorientarea păreau doar urmările firești ale unei petreceri. Dar simptomele au devenit tot mai ciudate.

În câteva ore, fata și-a dat seama că nu mai vede normal. Hostelul unde se cazase în Christchurch părea cufundat în întuneric, deși era miezul zilei.

Acesta a fost primul semn că ceea ce trăia nu era o simplă mahmureală, ci o gravă intoxicație cu metanol.

Inițial, Ashley credea că totul se datorează oboselii și stresului de călătorie. Întârzierea avionului, bagajele pierdute, emoția primei călătorii singure – toate păreau explicații plauzibile. Dar corpul ei transmitea semnale clare că ceva nu era în regulă.

Îi era greu să formeze propoziții coerente. Respirația îi devenea greoaie, ca după un sprint, chiar dacă nu făcuse efort. Vederea începea să se întunece treptat, până când tot ce vedea semăna cu un ecran de televizor acoperit de „purici”.

Când a ajuns la spital, medicii au suspectat inițial consum de droguri sau o altă afecțiune respiratorie. Abia testele de sânge au confirmat realitatea: în corpul ei existau niveluri extrem de ridicate de metanol.

Intoxicația cu metanol are simptome insidioase: dureri de cap, greață, amețeli, tulburări de vorbire și vedere, până la convulsii, comă sau moarte.

În cazul lui Ashley, vederea a fost cea mai grav afectată, deoarece nervul optic este printre primele ținte ale toxinelor produse de metanol în organism.

Ironia sorții face ca unul dintre antidoturile principale pentru intoxicația cu metanol să fie chiar alcoolul etilic – adică „alcoolul obișnuit” din băuturile legale. Medicii din Noua Zeelandă i-au dat lui Ashley, încă în spital, pahare cu votcă și suc de portocale.

„Cel mai absurd joc de băut din viața mea”, avea să-și amintească ea. Cu cât consuma mai mult alcool, cu atât putea să respire mai bine și să vadă puțin mai clar.

Însă tratamentul nu se putea limita la asta. A fost mutată la terapie intensivă și supusă unui procedeu de hemodializă, pentru a elimina toxinele din sânge. Medicii nu știau dacă va supraviețui.

Familia ei din Canada a fost sunată de urgență, iar mama ei a zburat imediat spre Noua Zeelandă, cu inima frântă de gândul că și-ar putea pierde fiica.

Ashley a scăpat cu viață, dar prețul a fost enorm: vederea ei nu și-a mai revenit.

Când medicii i-au spus că va rămâne oarbă, Ashley avea doar 18 ani. Toate visurile ei – să studieze actoria, să călătorească, să își clădească o viață independentă – păreau năruite.

Înapoi în Canada, realitatea a fost dureroasă. Camera ei fusese închiriată unui student străin, așa că a fost nevoită să stea în subsolul casei părintești.

Prietenii ei nu știau cum să se poarte cu ea. Nu a mai fost invitată în vacanțe, nu mai putea să conducă, nu mai putea lucra la același job.

„Mă simțeam furioasă și abandonată. Credeam că mi s-a furat viața”, povestește ea.

Intoxicația cu metanol nu i-a afectat doar vederea, ci și încrederea în sine, relațiile sociale și echilibrul emoțional.

Cu doar 2% vedere rămasă – percepții limitate de culori și forme vagi, ca printr-un filtru static – Ashley a încercat să reia activitățile care îi dădeau un sens vieții. A vrut să călătorească din nou, să învețe să gătească fără să vadă, să-și aplice machiajul, să schieze.

Tehnologia a ajutat-o mult. Dacă la început trebuia să folosească aparate speciale pentru a citi, astăzi aplicațiile de pe telefon i-au redat o parte din independență.

Dar cea mai mare luptă a fost cu percepția celorlalți. „Mulți nu mă credeau că sunt oarbă, pentru că nu aveam câine ghid sau baston. Oamenii se așteaptă ca dizabilitatea să arate într-un anumit fel. Dar realitatea e diferită.”

Cazul lui Ashley nu este singular. În ultimul deceniu, numeroși turiști din Indonezia, Thailanda, Laos și alte țări asiatice au fost victime ale aceleiași tragedii: intoxicația cu metanol din băuturile vândute în baruri sau hoteluri.

Metanolul este adăugat uneori în băuturile alcoolice contrafăcute, pentru că este mai ieftin decât etanolul. O singură gură poate fi letală. În 2024, șase turiști au murit în Laos după ce au consumat băuturi contaminate.

Problema este agravată de lipsa de reglementări și de control în zonele turistice. Multe dintre barurile mici sau producătorii locali de alcool nu respectă standardele internaționale, iar turiștii devin victime fără să știe.

La doi ani după accident, Ashley nu doar că a supraviețuit, dar a decis să-și continue visul de a explora lumea. A plecat într-o călătorie prin șapte țări din America de Sud, a urcat pe vulcani, a înotat cu rechini și a descoperit că dizabilitatea nu trebuie să o oprească.

A studiat jurnalismul, a făcut schimb de experiență în Marea Britanie, apoi a mers în India – unde inițial voia să încerce tratamente experimentale cu celule stem, dar unde a descoperit o altă lume, plină de oameni și experiențe care i-au schimbat perspectiva.

Pasiunea pentru teatru, aparent pierdută, a renăscut. A scris și a jucat în propria piesă, „Static: A Party Girl’s Memoir”, inspirată din viața ei. Nu voia să fie văzută ca o „poveste inspirațională” în sensul superficial, ci ca o persoană reală, cu defecte, cu lupte, dar și cu puterea de a merge mai departe.

Astăzi, la mai bine de un deceniu de la acea noapte din Bali, Ashley King nu se definește prin orbirea ei, ci prin ceea ce a reușit să construiască în ciuda ei. A continuat să călătorească, să studieze, să iubească și să își construiască o carieră în teatru.

„Sunt lucruri fizice pe care nu le voi putea face niciodată – să conduc o mașină, de exemplu. Dar tot ceea ce contează cu adevărat în viață, am găsit o cale să fac. Și asta m-a făcut mai puternică decât aș fi crezut vreodată.”

Povestea ei arată că intoxicația cu metanol nu este doar o problemă medicală, ci și una socială și umană. Este o tragedie care poate lovi pe oricine, dar și o lecție despre reziliență și curaj.