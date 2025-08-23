International

Pregătiri de război: „Vacanță cu Armata”, pentru copii și tineri, în Polonia

Pregătiri de război: „Vacanță cu Armata”, pentru copii și tineri, în PoloniaVacanță cu armata / sursa foto: captură YouTube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Programul „Vacanță cu Armata” din Polonia a atras în această vară 10.000 de voluntari cu vârste între 18 și 35 de ani, consolidând eforturile guvernului de a întări capacitatea defensivă a țării, potrivit The European Conservative.

Tinerii care aleg să participe beneficiază de 27 de zile de pregătire intensă, la finalul cărora primesc statutul de rezervist.

Lansată oficial în 2024, inițiativa este o variantă estivală a serviciului militar voluntar introdus în 2022, după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

„Vacanță cu Armata”, instrument cheie pentru voluntariat militar

Proiectul „Vacanță cu Armata” a fost conceput pentru a răspunde rapid provocărilor de securitate din regiune. Într-un context geopolitic marcat de tensiuni crescute la frontiera estică a NATO, Polonia caută soluții pentru a mobiliza cât mai mulți cetățeni dispuși să își asume pregătirea militară.

Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
„Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei
„Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei

Participanții primesc un stimulent financiar de 6.000 de zloți (aproximativ 1.400 de euro), dar și instruire în utilizarea armamentului, orientare pe teren, acordarea primului ajutor, comunicații radio și apărare chimică.

Programul include, de asemenea, instruiri tactice, exerciții cu grenade și elemente de manevrare a minelor, oferind voluntarilor o experiență completă într-un interval scurt.

Autoritățile poloneze subliniază că această schemă este o oportunitate nu doar de a consolida rezervele armatei, ci și de a familiariza tinerii cu responsabilitățile apărării naționale.

Obiective ambițioase și investiții majore în apărare

De la eliminarea serviciului militar obligatoriu în 2010, Polonia a mizat pe modernizarea armatei și pe atragerea voluntarilor. În prezent, țara dispune de cea mai numeroasă forță militară din NATO, raportată la efective, cu 212.000 de soldați activi.

Cheltuielile de apărare reprezintă 4,7% din PIB, un procent semnificativ mai mare decât media alianței.

Premierul Donald Tusk a anunțat planuri de extindere a serviciului militar voluntar, cu obiectivul de a ajunge la 100.000 de recruți anual.

Donald Tusk

Donald Tusk. Sursa foto: Instagram

În plus, guvernul intenționează să ofere programe de instruire de bază pentru toți cetățenii, consolidând astfel conceptul de „apărare totală”.

Din 2024, școlile poloneze au introdus ore obligatorii de pregătire în utilizarea armelor de foc, ceea ce confirmă o strategie amplă de integrare a educației militare în societate.

Proiectul „Vacanță cu Armata” și provocările demografice ale Poloniei

Deși programul „Vacanță cu Armata” a stârnit interes în rândul tinerilor, perspectivele pe termen lung sunt complicate de declinul demografic.

Rata natalității din Polonia, de doar 1,09 copii pe femeie, este una dintre cele mai scăzute din Europa, ceea ce limitează baza potențialilor recruți.

În lipsa unor măsuri suplimentare pentru stimularea natalității, autoritățile riscă să se confrunte cu dificultăți în atingerea obiectivelor ambițioase privind extinderea armatei.

În același timp, creșterea numărului de voluntari și accentul pus pe educația militară sugerează că guvernul urmărește să creeze o cultură a apărării naționale.

Prin aceste măsuri, Polonia își consolidează poziția de principal pilon defensiv al NATO pe flancul estic, într-o perioadă de incertitudine regională.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:58 - Cine este pompierul bihorean care, aflat în concediu, a salvat un turist de la înec la Nisipurile de Aur
18:47 - Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
18:40 - Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunile
18:31 - Sperietoarea rusească din închisorile moldoveneşti. Pericolul din partea unor autorităţi interlope. Video
18:24 - Sinistrații care nu îndeplinesc anumite condiții nu primesc prea mulți bani. Care sunt acestea
18:15 - Scroll Lock, o tastă uitată, dar încă prezentă. Puțină lume știe la ce foloseşte

Proiecte speciale