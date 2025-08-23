International Pregătiri de război: „Vacanță cu Armata”, pentru copii și tineri, în Polonia







Programul „Vacanță cu Armata” din Polonia a atras în această vară 10.000 de voluntari cu vârste între 18 și 35 de ani, consolidând eforturile guvernului de a întări capacitatea defensivă a țării, potrivit The European Conservative.

Tinerii care aleg să participe beneficiază de 27 de zile de pregătire intensă, la finalul cărora primesc statutul de rezervist.

Lansată oficial în 2024, inițiativa este o variantă estivală a serviciului militar voluntar introdus în 2022, după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

Proiectul „Vacanță cu Armata” a fost conceput pentru a răspunde rapid provocărilor de securitate din regiune. Într-un context geopolitic marcat de tensiuni crescute la frontiera estică a NATO, Polonia caută soluții pentru a mobiliza cât mai mulți cetățeni dispuși să își asume pregătirea militară.

Participanții primesc un stimulent financiar de 6.000 de zloți (aproximativ 1.400 de euro), dar și instruire în utilizarea armamentului, orientare pe teren, acordarea primului ajutor, comunicații radio și apărare chimică.

Programul include, de asemenea, instruiri tactice, exerciții cu grenade și elemente de manevrare a minelor, oferind voluntarilor o experiență completă într-un interval scurt.

Autoritățile poloneze subliniază că această schemă este o oportunitate nu doar de a consolida rezervele armatei, ci și de a familiariza tinerii cu responsabilitățile apărării naționale.

De la eliminarea serviciului militar obligatoriu în 2010, Polonia a mizat pe modernizarea armatei și pe atragerea voluntarilor. În prezent, țara dispune de cea mai numeroasă forță militară din NATO, raportată la efective, cu 212.000 de soldați activi.

Cheltuielile de apărare reprezintă 4,7% din PIB, un procent semnificativ mai mare decât media alianței.

Premierul Donald Tusk a anunțat planuri de extindere a serviciului militar voluntar, cu obiectivul de a ajunge la 100.000 de recruți anual.

În plus, guvernul intenționează să ofere programe de instruire de bază pentru toți cetățenii, consolidând astfel conceptul de „apărare totală”.

Din 2024, școlile poloneze au introdus ore obligatorii de pregătire în utilizarea armelor de foc, ceea ce confirmă o strategie amplă de integrare a educației militare în societate.

Deși programul „Vacanță cu Armata” a stârnit interes în rândul tinerilor, perspectivele pe termen lung sunt complicate de declinul demografic.

Rata natalității din Polonia, de doar 1,09 copii pe femeie, este una dintre cele mai scăzute din Europa, ceea ce limitează baza potențialilor recruți.

În lipsa unor măsuri suplimentare pentru stimularea natalității, autoritățile riscă să se confrunte cu dificultăți în atingerea obiectivelor ambițioase privind extinderea armatei.

În același timp, creșterea numărului de voluntari și accentul pus pe educația militară sugerează că guvernul urmărește să creeze o cultură a apărării naționale.

Prin aceste măsuri, Polonia își consolidează poziția de principal pilon defensiv al NATO pe flancul estic, într-o perioadă de incertitudine regională.