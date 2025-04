International Trump s-a trezit după întâlnirea cu Zelenski: Putin doar mă duce de nas tot timpul







Donald Trump a reacționat după întâlnirea de la Vatican cu Zelenski, amenințându-l pe Vladimir Putin cu sancțiuni severe și acuzându-l că refuză să pună capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump, ultimatum pentru Putin

Mesajul lui Trump de pe rețeaua socială Truth Media, a apărut după ce președintele american a participat sâmbătă dimineața la funeraliile papei Francisc. Cu această ocazie, el a avut și o scurtă întâlnire privată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Nu a existat niciun motiv pentru ca Putin să tragă cu rachete în zone populate de civili, în orașe, în ultimele zile. Mă face să cred că poate că el (Putin) nu vrea să oprească războiul, doar mă duce de nas tot timpul, motiv pentru care trebuie tratat diferit, prin sancțiuni secundare și bancare. Prea mulți oameni mor”, a transmis Donald Trump.

Trump i-a criticat și pe Barrack Obama și Joe Biden

Donald Trump i-a criticat, în același mesaj, pe foștii președinți americani Barack Obama și Joe Biden, pe care i-a acuzat că sunt responsabili pentru conflictul actual din Ucraina.

„Încerc acum să curăț toată mizeria lăsată de Obama și Biden, și ce mizerie este. Nu am avut nimic de-a face cu acest război prostesc, cu excepția momentului când am dat Ucrainei rachete Javelin, iar Obama le-a dat pături. Acesta e Războiul lui Joe Biden Somnorosu, nu al meu”, a mai scris Donald Trump pe rețeaua socială.

Donald Trump și Zelenski, întâlnire privată Bazilica Sf. Petru

Președintele SUA a avut o întâlnire privată cu Volodimir Zelenski în Bazilica Sf. Petru de la Vatican, cu ocazia funeraliilor Papei Francisc. Zelenski a spus despre întâlnire că „are potențialul de a deveni istorică, dacă obținem rezultate comune”.

„O întâlnire bună. Am discutat multe, față în față. Sperăm să obținem rezultate în tot ceea ce am abordat. Protejarea vieților oamenilor noștri. Încetare completă și necondiționată a focului. O pace fiabilă și durabilă, care să prevină izbucnirea unui alt război. A fost o întâlnire simbolică care are potențialul de a deveni istorică, dacă obținem rezultate comune. Mulțumesc, președintelui Donald Trump!”, a scris președintele Zelenski pe x.com.