International Rusia anunță recucerirea completă a satului Gornal, pe fondul întâlnirii Zelenski-Trump







Moscova anunță că a recucerit pe deplin satul Gornal, Kursk, regiunea de graniță a Rusiei deținută parțial de Ucraina din august anul trecut. Totul se întâmplă în timp ce Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump la Roma, unde participă la funeraliile Papei Francisc.

Moscova anunță că a recucerit ultima localitate din Kursk

Șeful Statului Major al forțelor armate ruse, Valeri Gherasimov, l-a informat pe președintele Vladimir Putin în legătură cu acest pas important pe care l-au făcut forțele ruse.

„Astăzi au fost alungate unităţile ucrainene din ultima localitate de pe teritoriul regiunii Kursk, satul Gornal. Aventura regimului de la Kiev a eşuat complet”, a declarat Gherasimov într-o şedinţă prin videoconferinţă cu Putin, difuzată de televiziunea de stat rusă.

Valeri Gherasimov a dorit să își exprime aprecierea pentru curajul și eroismul luptătorilor nord-coreeni care s-au distins în bătăliile din regiunea rusă Kursk. Este pentru pentru prima dată când a admis și implicarea trupelor nord-coreene, lăudându-le eroismul.

„Soldaţii şi ofiţerii armatei nord-coreene, care au luptat alături de militari ruşi, au dat dovadă de un mare profesionalism, de rezistenţă, de curaj şi de eroism pentru a respinge invazia ucraineană”, a spus şeful Statului Major al forţelor armate ruse.

Trump și Zelenski, discuție în particular la Roma

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat pe rețeaua X, despre întâlnirea cu Donald Trump de la Roma. Întâlnirea de 15 minute s-a desfășurat la Bazilica Sfântul Petru, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt. Fotografii publicate de Zelenski îi surprind pe cei doi șefi de state stând față în față, în mijlocul unei săli, fără asistenți în apropiere.

„Întâlnire bună. Am discutat multe în privat. Sperăm să obținem rezultate în tot ceea ce am abordat. Protejarea vieților oamenilor noștri. Încetare completă și necondiționată a focului. O pace fiabilă și durabilă care să prevină izbucnirea unui alt război. O întâlnire foarte simbolică, ce are potențialul de a deveni istorică, dacă vom reuși să obținem rezultate comune. Mulțumesc Potus!”, a transmis Volodimir Zelenski pe x.com.