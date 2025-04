Putin propune discuții bilaterale cu Kievul. Primul pas spre pace, după trei ani de război

Președintele rus Vladimir Putin, aflat sub presiunea Washingtonului de a demonstra disponibilitatea de a negocia pacea cu Ucraina, a propus luni discuții bilaterale cu Kievul, pentru prima dată în ultimii ani. De asemenea, el s-a declarat deschis la mai multe încetări ale focului, după un armistițiu de o zi cu ocazia Paștelui.

Putin a anunțat că luptele au reînceput după o încetare a focului de 30 de ore, pe care a declarat-o unilateral sâmbătă. Ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea acestui armistițiu, pe care Kievul l-a considerat, în mare parte, o păcăleală de la bun început.

Trump, care a promis să încheie războiul de trei ani, a schimbat politica SUA, trecând de la un sprijin ferm pentru Ucraina la acceptarea narațiunii Rusiei despre conflict. Cu toate acestea, până acum, el a obținut puține concesii din partea Moscovei.

Rusia a refuzat luna trecută o propunere a lui Trump pentru o încetare a focului de 30 de zile, pe care Ucraina o acceptase. Oficialii americani au purtat discuții separate cu ambele părți în Arabia Saudită, dar au ajuns doar la un acord pentru pauze limitate în atacurile asupra țintelor energetice, fiecare parte acuzându-se reciproc de încălcări.

Vorbind cu un reporter al televiziunii de stat ruse, Putin a afirmat că Moscova este deschisă la orice inițiativă de pace și se așteaptă ca și Kievul să adopte o atitudine similară.

„Avem întotdeauna o atitudine pozitivă faţă de un armistiţiu, motiv pentru care am venit cu o astfel de iniţiativă, mai ales că vorbim despre zilele luminate de Paşte”, a afirmat acesta.

Când a fost întrebat despre armistițiul de 30 de zile propus de Zelenski pentru protejarea obiectivelor civile, el a răspuns: „Toate acestea sunt un subiect de studiu atent, poate chiar bilateral. Nu excludem acest lucru”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a confirmat ulterior că președintele se referea la posibilitatea unor discuții directe cu Ucraina. „Atunci când preşedintele a spus că este posibil să se discute problema de a nu lovi ţinte civile, inclusiv bilateral, preşedintele a avut în vedere negocieri şi discuţii cu partea ucraineană”, a explicat acesta.

Zelenski a anunțat luni dimineață că trupele sale au fost instruite să răspundă la acțiunile armatei ruse.

„Natura acţiunilor Ucrainei va rămâne simetrică: încetarea focului va fi întâmpinată cu încetarea focului, iar loviturile ruseşti vor fi întâmpinate cu propriile noastre lovituri în apărare. Acţiunile vorbesc întotdeauna mai tare decât cuvintele”, a scris acesta pe platforma X.

A report by the Commander-in-Chief.

We are documenting the actual situation on all directions. The Kursk and Belgorod regions — Easter statements by Putin did not extend to this territory. Hostilities continue, and Russian strikes persist. Russian artillery can still be heard…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025