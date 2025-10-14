Trump poate schimba dinamica conflictului din Ucraina. Europa așteaptă

Cancelarul Germaniei Friedrich Merz a declarat că influența lui Donald Trump ar putea fi esențială pentru promovarea păcii în Ucraina, după ce președintele american a jucat un rol semnificativ în negocierile recente dintre Israel și Hamas.

Afirmațiile au fost făcute în contextul Summitului Păcii de la Sharm El Sheikh și reflectă o schimbare în percepția liderului german asupra puterii diplomatice a președintelui american.

Merz a subliniat că este necesar ca Trump, împreună cu liderii europeni, să folosească influența demonstrată în Orientul Mijlociu pentru a sprijini soluționarea conflictului din Europa de Est.

Merz a afirmat:

„Sper ca președintele american, împreună cu noi, să exercite influența pe care a arătat-o asupra participanților din regiune și asupra guvernului rus. Pentru că nu trebuie să uităm: la doar câteva ore de zbor, Rusia poartă un război împotriva Ucrainei care durează de trei ani și jumătate.”

Această declarație arată o recunoaștere clară a rolului tot mai important al lui Trump în diplomația globală și indică o posibilă colaborare între SUA și statele europene pentru rezolvarea conflictului ucrainean.

Merz a subliniat că succesul președintelui american în obținerea unui acord între Israel și Hamas demonstrează capacitatea acestuia de a influența negocieri complexe.

„Succesul său în medierea dintre părți arată că influența sa poate fi aplicată și altor conflicte internaționale,” a explicat cancelarul german, sugerând că Ucraina ar putea beneficia de o abordare similară.

Președintele francez Emmanuel Macron a oferit o perspectivă diferită. După o convorbire cu Volodimir Zelenski, Macron a declarat:

„Pe măsură ce speranța pentru pace crește în Orientul Mijlociu, Parisul va continua să ofere sprijin Ucrainei în cadrul coaliției statelor dispuse.”

Această poziție evidențiază diferențele strategice dintre liderii europeni: în timp ce Merz se uită spre Washington, Franța rămâne concentrată pe propriile inițiative regionale.

Zelenski a recunoscut potențialul de mediere al lui Trump:

„Dacă președintele Trump poate opri un război, altele pot fi oprite de asemenea.”

Într-o postare ulterioară, președintele ucrainean a adăugat:

„Leadershipul și determinarea președintelui Trump au funcționat [în Gaza], și este important ca ajutorul necesar să vină din țări și persoane cu adevărat influente.”

Guvernul ungar, condus de Viktor Orbán, a sprijinit constant ideea că Trump poate contribui la pacea din Ucraina. Orbán a precizat:

„Același drum pe care l-a urmat Trump în Gaza poate conduce la pace și aici.”

Donald Trump a declarat: „Vreau să văd războiul [din Ucraina] rezolvat” și a adăugat că discută cu liderii implicați pentru a se asigura că acest lucru se realizează.

Experții sugerează că implicarea directă a președintelui american ar putea modifica dinamica conflictului, mai ales în condițiile în care Europa caută soluții diplomatice eficiente fără a escalada tensiunile.

Astfel, numele lui Trump devine din ce în ce mai central în dezbaterile despre pacea internațională, iar implicarea sa în conflictul ucrainean este privită cu atenție la nivel global.