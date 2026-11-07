Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Alegerile de mijloc de mandat din 3 noiembrie nu au fost o simplă oscilație a pendulului, cum se întâmplă des în politica americană. Au arătat mai degrabă cum cedează o structură care părea solidă până în ultima clipă. Partidul Republican, cunoscut și ca GOP (Grand Old Party – „Marele Partid Vechi”), părea imun la propriile erori. Apoi alegătorii moderați și independenții care l-au readus pe Donald Trump la putere în 2024 fie au trecut la democrați, fie au rămas acasă. Baza dură a mișcării MAGA (Make America Great Again – „Să facem America din nou măreață”) a rămas pe loc, dar o bază nu mai înseamnă o majoritate.

Scumpirea benzinei explică doar o parte a votului. Mai importantă pare o furie de natură morală. Președintele a pierdut tocmai cele două atuuri pe care își construise revenirea: imaginea de manager competent și promisiunea că va pune capăt „războaielor fără sfârșit”. În locul acestei promisiuni a venit un conflict cu Iranul fără obiective limpezi. O parte a electoratului nu a pedepsit un adversar, ci propria alegere de acum doi ani.

Victoria democraților nu a fost un accident. Conducerea din Congres a ales candidați moderați pentru statele și districtele disputate. Aceștia au făcut campanie aproape ca pentru o primărie, pe teme de buzunar și departe de războaiele culturale. Partidul intră însă în noua etapă divizat. O tabără vrea reforme rapide și vizibile și se teme că o luptă pentru impeachment ar risipi capitalul câștigat la urne. Cealaltă susține că supravegherea executivului nu este opțională, ci chiar rostul Congresului. Mai rămâne o întrebare de fond: dincolo de respingerea lui Trump, democrații nu au încă o filosofie de guvernare capabilă să susțină o coaliție durabilă.

Pentru România, cea mai importantă consecință a votului ține de politica externă. Un președinte slăbit pe plan intern se refugiază adesea acolo unde puterile sale rămân aproape neatinse. Agenda următoarelor săptămâni este încărcată:

o decizie de război sau pace cu Iranul;

discuții tripartite cu Ucraina și Rusia;

un posibil summit în China cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

În capitalele aliate se simte o ușurare: America pare să nu se fi schimbat atât de profund pe cât se temea Europa. Pentru flancul estic al NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord), această ușurare este prematură.

Victoria democraților nu îl lipsește pe Donald Trump de controlul asupra comerțului și politicii externe, dar îi îngustează considerabil marja de manevră în ultimii doi ani de mandat. Noua majoritate va conduce toate comisiile Congresului, va controla cheltuielile federale și va decide confirmarea nominalizărilor pentru posturile diplomatice și de securitate națională, într-un moment în care instanțele federale au anulat deja o parte dintre tarifele vamale.

Analiștii de politică externă anticipează un Congres concentrat pe costul vieții și pe războiul din Iran. Orice încercare de a restaura leadershipul global american va avea sprijin doar dacă alegătorii simt că problemele lor zilnice sunt rezolvate în paralel. Sunt așteptate audieri în care companiile vor fi întrebate dacă rambursările de tarife au ajuns la consumatori sau în marjele de profit, deși regimul tarifar poate supraviețui datorită dreptului de veto prezidențial. Pe frontul militar se prefigurează audieri despre strategia din Iran și inițiative legislative pentru încheierea operațiunilor și limitarea războaielor viitoare.

Vor fi vizate și proiecte considerate risipitoare, precum scutul antirachetă Golden Dome, dar și concedierile din Pentagon și loviturile americane asupra ambarcațiunilor din largul Americii de Sud. Pentru Europa, relațiile cu aliații din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și cu Ucraina nu se vor îmbunătăți automat. Un Trump concentrat pe moștenirea sa ar putea încerca să încheie războiul din Ucraina în termeni nefavorabili Kievului.

Aliații asiatici speră la o temperare a tarifelor, perspectivă puțin probabilă din cauza vetoului prezidențial. În privința ajutorului extern, sunt de așteptat anchete și o supraveghere agresivă, în pregătirea unei eventuale reconstrucții după 2029. Noul Congres ar putea căuta și garanții legale împotriva supravegherii prin inteligență artificială (AI, Artificial Intelligence), precum și măsuri pentru pierderile de locuri de muncă cauzate de aceasta.

Ultimii doi ani ai unui mandat, cu un Congres pierdut, sunt adesea cei mai imprevizibili. Un lider care caută victorii rapide ar putea vedea într-o înțelegere spectaculoasă cu Moscova, negociată deasupra capului Kievului și, implicit, al regiunii, un trofeu ieftin. Noul Congres democrat va încerca să crească ajutorul militar pentru Ucraina și să limiteze puterile de război ale președintelui. Până când votul de marți, 3 noiembrie 2026, va produce efecte legislative rămâne însă o fereastră în care Washingtonul vorbește cu două voci. Bucureștiul trebuie să urmărească această fereastră cu luciditate, fără entuziasmul celor care cred că pendulul american s-a oprit deja.

Încep cu o întrebare care mă urmărește de fiecare dată când văd anunțată o nouă rundă de negocieri: de ce trimișii lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, reușesc să adune întâlniri, deplasări și declarații optimiste, dar atât de greu ajung la o înțelegere care să oprească războiul?

Nu le contest disponibilitatea de a discuta și nici accesul direct la președintele american. În diplomație, ambele pot conta enorm. Mă întreb însă dacă apropierea de liderul de la Casa Albă și experiența în afaceri sunt suficiente pentru a descurca războaie în care se întâlnesc frica, ambiția imperială, supraviețuirea politică și identitatea națională.

Perspectiva unei noi runde de discuții la Abu Dhabi, anunțată pentru 10 și 11 noiembrie, readuce această întrebare în prim-plan. Dacă reuniunea se desfășoară în formula prezentată, cu delegațiile Ucrainei și Rusiei și cu mediere americană, ea va trebui judecată după ceea ce lasă în urmă. Revenirea la masa negocierilor este necesară. Dar între acceptarea unei întâlniri și acceptarea unei păci există o distanță pe care comunicatele nu o pot acoperi.

Pentru Trump, presiunea este evidentă: trebuie să arate că diplomația sa produce rezultate pe care oamenii le pot recunoaște. Pentru Ucraina, problema este mult mai gravă: orice formulare ambiguă se poate transforma, peste câțiva ani, într-o nouă invazie.

Gaza, Iranul și Ucraina sunt conflicte diferite. Ar fi superficial să le punem în aceeași categorie și să pretindem că un singur negociator, oricât de priceput, le-ar putea rezolva prin aceeași metodă. Tocmai aici văd însă slăbiciunea abordării americane: tendința de a căuta, în fiecare dosar, combinația economică suficient de atrăgătoare pentru a obține semnătura.

În Gaza, eliberarea ostaticilor reprezintă un rezultat uman și politic important. Pentru familiile care și-au revăzut apropiații, valoarea lui nu poate fi redusă la o dispută între administrații sau între școli de diplomație. Dar eliberarea ostaticilor, oprirea temporară a unor operațiuni și încheierea războiului sunt lucruri distincte.

O pace presupune un răspuns la întrebările care rămân după ceremonia semnării: cine guvernează, cine asigură securitatea, cine controlează armele, cum ajunge ajutorul la populație și ce perspectivă politică au palestinienii? Fără asemenea răspunsuri, acordul riscă să administreze o pauză între două confruntări.

În dosarul iranian, dificultatea este și mai mare. Negocierea nucleară cere cunoașterea unor detalii tehnice care nu pot fi înlocuite prin încredere personală. Nivelurile de îmbogățire a uraniului, stocurile, centrifugele, inspecțiile și mecanismele de verificare determină dacă o înțelegere poate fi respectată și controlată.

Nu pot afirma, fără dovezi, că negocierile au fost doar acoperirea pregătirilor militare. Pot spune însă că orice lovitură executată în timpul unui proces diplomatic afectează credibilitatea canalului de negociere. Cealaltă parte începe să se întrebe dacă discuțiile îi oferă o ieșire sau doar îi consumă timpul înaintea atacului.

În Ucraina, promisiunea unei rezolvări rapide s-a lovit de realitatea unui război în care obiectivele politice rămân incompatibile. Moscova urmărește avantaje teritoriale și influență asupra viitorului țării vecine. Kievul caută supraviețuirea unui stat suveran și protecție împotriva repetării agresiunii. Între aceste poziții nu se poate construi o punte doar printr-un fond de investiții.

În afaceri, negocierea începe adesea cu prețul. Un vânzător cere mai mult, un cumpărător oferă mai puțin, iar discuția caută punctul în care ambele părți consideră că obțin un avantaj.

În relațiile internaționale, calculul este mai complicat. Un stat poate refuza o ofertă profitabilă dacă o consideră periculoasă pentru securitatea sa. O societate poate accepta sacrificii economice foarte mari pentru a-și apăra independența. Un lider poate continua un război costisitor deoarece retragerea i-ar amenința puterea sau proiectul politic.

Trump, Kushner și Witkoff vin dintr-o lume în care o afacere blocată poate fi repornită prin schimbarea condițiilor. Această experiență poate aduce flexibilitate și curaj. Poate încuraja discuțiile directe, poate sparge rigidități și poate pune pe masă soluții pe care birocrația le evită.

Dar ea devine o vulnerabilitate atunci când negociatorul presupune că fiecare refuz ascunde doar o cerere de bani mai mare.

Uneori, refuzul înseamnă frică. Alteori, înseamnă neîncredere. Poate însemna și ambiție teritorială sau convingerea că timpul lucrează în favoarea celui care continuă războiul. În asemenea situații, majorarea ofertei economice poate fi interpretată ca semn de nerăbdare, iar nerăbdarea mediatorului devine un avantaj pentru partea care știe să aștepte.

De aceea cred că negociatorul trebuie să înțeleagă mai întâi ce urmărește adversarul și ce este dispus să plătească pentru acel obiectiv. Abia apoi poate decide ce stimulente sunt utile și ce presiuni sunt necesare.

Invazia Kuweitului de către Irak, în 1990, rămâne o lecție simplă și dură. Bogăția emiratului nu l-a protejat de agresiune. Resursele sale au contribuit chiar la atractivitatea țintei. Restabilirea suveranității a necesitat o intervenție militară internațională.

Exemplul arată limita unei presupuneri frecvente: aceea că prosperitatea produce, de la sine, siguranță. Prosperitatea poate sprijini securitatea, dar nu o înlocuiește. Contractele funcționează atunci când există condiții care permit respectarea lor.

Aplicat Ucrainei, acest lucru înseamnă că reconstrucția trebuie susținută de un aranjament de securitate credibil. Cine va investi pe termen lung într-o țară despre care crede că poate fi atacată din nou? Cum își reconstruiesc oamenii locuințele dacă nu știu dacă localitatea lor va redeveni front?

Un fond de reconstrucție este necesar. El nu poate ține locul unei explicații despre cine intervine, cu ce mijloace și în ce condiții dacă acordul este încălcat.

La fel, stimulentele economice oferite Rusiei trebuie evaluate prin comportamentul pe care îl pot schimba. Dacă avantajele sunt acordate înaintea unor obligații verificabile, ele pot finanța refacerea capacității militare fără să reducă ambițiile politice care au alimentat războiul.

În opinia mea, aici se află una dintre cele mai serioase dificultăți ale negocierii. Kremlinul poate fi interesat de reducerea sancțiunilor, de investiții și de revenirea unor relații economice cu Occidentul. Dar interesul pentru aceste beneficii nu demonstrează disponibilitatea de a abandona obiectivele urmărite în Ucraina.

Dacă prosperitatea ar fi fost criteriul dominant, costurile războiului ar fi trebuit să determine de mult o schimbare de direcție. Continuarea lui arată că liderii ruși atribuie o valoare foarte mare unor obiective strategice, teritoriale și politice.

Aceasta nu înseamnă că negocierile sunt inutile. Înseamnă că oferta economică trebuie legată de obligații clare, de verificare și de consecințe pentru încălcarea lor.

Preocupările de securitate invocate de Moscova trebuie înțelese pentru a putea negocia eficient. Înțelegerea lor nu obligă însă la acceptarea pretenției că Rusia are dreptul să decidă orientarea politică și strategică a vecinilor săi.

O pace construită pe această pretenție ar transmite un mesaj periculos întregului continent: forța poate transforma suveranitatea unui stat într-un subiect negociabil între alții.

Privită de la distanță, o ofertă financiară uriașă poate părea o compensație rezonabilă pentru concesii teritoriale. Privită din Ucraina, ea ridică alte întrebări: ce se întâmplă cu oamenii rămași sub ocupație, cine garantează că frontiera negociată va fi respectată și de ce următoarea criză nu ar aduce noi cereri teritoriale?

Pentru un stat atacat, problema este dacă înțelegerea îi asigură existența pe termen lung. O conducere poate semna un document, dar durabilitatea lui depinde și de acceptarea socială. O pace percepută ca impusă poate lăsa în urmă resentiment, instabilitate și o permanentă contestare politică.

De aceea, presiunea asupra Kievului nu poate înlocui negocierea unor garanții serioase. Este mai ușor să constrângi partea dependentă de ajutorul tău. Dar ușurința obținerii unei semnături nu spune nimic despre soliditatea acordului.

Aceeași limită apare în problema palestiniană. Investițiile, locurile de muncă și infrastructura sunt esențiale pentru o viață normală. Totuși, ele nu sting automat aspirația la reprezentare politică, demnitate și un viitor național.

Un proiect de dezvoltare poate sprijini o soluție politică. Nu poate substitui la nesfârșit soluția însăși.

Nici presiunea militară nu produce mecanic rezultatul dorit. Bombardamentele pot slăbi capacități și pot modifica raportul de forțe, dar reacția politică a societății atacate rămâne dificil de anticipat. Uneori, amenințarea externă întărește solidaritatea în jurul conducerii, inclusiv atunci când aceasta avea probleme de legitimitate.

Aici este nevoie de prudență. Între distrugerea unui obiectiv militar și schimbarea voinței politice a adversarului există un drum lung. Strategia trebuie să explice cum este parcurs.

Critica acestei diplomații ar fi incompletă dacă i-am ignora avantajele. Accesul direct la președinte poate scurta procesul decizional. Un emisar apropiat de lider poate transmite credibil o ofertă, poate testa o concesie și poate depăși anumite blocaje birocratice.

Nici diplomația tradițională nu are un bilanț fără eșecuri. Profesionalismul este necesar, dar nu garantează succesul atunci când părțile nu sunt pregătite pentru compromis.

Acordurile Abraham reprezintă, la rândul lor, un argument pentru utilitatea stimulentelor economice și a inițiativelor neconvenționale. Limita apare când succesul într-un anumit context este transformat într-o rețetă universală.

Cred că Trump poate obține rezultate dacă îmbină energia negociatorului cu expertiza instituțiilor americane. Apropierea personală de președinte trebuie completată de cunoaștere regională, competență militară, analiză juridică și capacitate de verificare.

O conversație bună poate deschide negocierea. Pentru a construi pacea este nevoie de o echipă care să știe ce se întâmplă după plecarea camerelor de televiziune.

Schimbarea raportului politic de la Washington poate aduce un control mai atent asupra acestei diplomații personale. O majoritate parlamentară ostilă administrației va avea interesul să ceară explicații despre promisiuni, concesii și mecanismele prin care acestea urmează să fie aplicate.

Consider legitim ca emisarii președintelui să răspundă la întrebări despre mandatul lor și despre eventualele interese private care s-ar putea intersecta cu misiunea publică. Existența unor afaceri personale nu dovedește automat un abuz. Dar transparența este necesară tocmai pentru a lămuri asemenea suspiciuni.

Când negociezi sancțiuni, investiții, reconstrucție și acces la resurse, trebuie să fie limpede în numele cui vorbești și cine poate beneficia de deciziile propuse.

Controlul parlamentar poate incomoda administrația. Folosit serios, el poate și întări un acord, oferindu-i sprijin instituțional dincolo de încrederea unui singur președinte.

Europa trebuie să participe la construirea oricărui aranjament care îi afectează securitatea. Va suporta o parte importantă din consecințele păcii, ale reconstrucției și ale eventualului eșec.

Pentru România, această discuție are o dimensiune foarte concretă. Marea Neagră înseamnă infrastructură energetică, navigație comercială, porturi, apărare și libertate de acțiune. Orice înțelegere care modifică echilibrul regional trebuie evaluată prin efectele sale asupra acestor interese. Un armistițiu energetic sau maritim ar putea reduce riscuri și ar merita urmărit. Dar utilitatea lui depinde de reguli clare, de monitorizare și de reacția prevăzută în cazul încălcării. Experiența militară mă face să privesc cu atenție tocmai această parte, adesea împinsă în subsolul declarațiilor politice: cine verifică, cine decide și cine acționează?

Bucureștiul trebuie să susțină negocierile și, simultan, să ceară ca securitatea flancului estic să fie tratată explicit. Avem nevoie de o pace care să reducă posibilitatea următorului război și de garanții care să poată fi aplicate.

Diplomația agentului imobiliar poate aduce oamenii în aceeași încăpere. Poate identifica interese comune și poate deschide uși închise de ani întregi. Pentru aceasta, merită folosită. Dar pacea începe să devină credibilă abia când fiecare parte știe ce are de respectat și ce pierde dacă încalcă acordul.

În opinia mea, acesta este testul adevărat pentru Trump și emisarii săi: să lase în urmă o înțelegere care rezistă după ce fotografiile au dispărut de pe prima pagină.