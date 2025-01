International Trump, miting spectaculos la Washington înainte de inaugurare







Donald Trump se pregătește să organizeze un miting important în Washington, D.C., cu o zi înainte de a depune jurământul pentru al doilea său mandat prezidențial. Acest eveniment marchează un moment semnificativ, deoarece va fi primul discurs major al lui Trump în capitala SUA de la atacul asupra Capitolului din 6 ianuarie 2021.

Donald Trump organizează mitingul "Make America Great Again"

Evenimentul va avea loc la Capit

al One Arena și va fi marcat de discursuri susținute de personalități precum Elon Musk, vicepreședintele ales JD Vance și CEO-ul UFC Dana White. Mitingul, intitulat "Make America Great Again Victory Rally", va începe la ora 15:00 ET și va fi primul discurs major susținut de Trump în capitala SUA de la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. De asemenea, Trump a promis că va acorda grațieri multor persoane acuzate în legătură cu acest incident.

Personalități importante vor susține discursuri la mitingul din Washington

Mitingul de duminică va include o serie de persoane importante, printre care Elon Musk, cel mai bogat om din lume și un susținător vocal al campaniilor lui Trump.

Musk a investit substanțial în sprijinul acestuia, cheltuind peste 250 de milioane de dolari. Pe lângă Musk, vor mai susține discursuri vicepreședintele ales JD Vance, CEO-ul UFC Dana White și alte figuri conservatoare ca Charlie Kirk și Megyn Kelly.

De asemenea, va participa și CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, într-un moment de incertitudine pentru aplicația interzisă recent în SUA. Evenimentul va include și momente muzicale, cu prezența rapperului Kid Rock, trupei The Village People și cântărețului Billy Ray Cyrus.

Trump și Biden au evenimente paralele

În paralel, președintele în exercițiu, Joe Biden, va susține tima sa vizită oficială ca lider al SUA, în Charleston, Carolina de Sud, pentru a celebra Ziua Martin Luther King Jr.

Trump, pe de altă parte, va participa duminică dimineață la o ceremonie de depunere de coroane la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington, înainte de a susține un discurs în fața susținătorilor săi.

În ziua următoare, Trump va depune jurământul pentru al doilea mandat, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în interiorul Capitoliului din cauza condițiilor meteo reci. Aproape 25.000 de membri ai forțelor de ordine vor fi mobilizați pentru a asigura securitatea evenimentului, relatează Reuters.