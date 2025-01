Trump va depune jurământul în interior. Despre ce va fi discursul inaugural

Președintele ales Donald Trump a ajuns sâmbătă seara în zona Washingtonului pentru a marca revenirea sa la putere, înaintea unei ceremonii de inaugurare, care a fost modificată din cauza temperaturilor scăzute.

Donald Trump a călătorit la bordul unui avion Air Force, trimis de președintele în exercițiu Joe Biden, din Palm Beach, Florida, unde și-a pregătit tranziția după câștigarea alegerilor din 5 noiembrie în fața vicepreședintelui democrat Kamala Harris.

Însoțit de soția sa, Melania, fiul Barron, fiica Ivanka și soțul acesteia, Jared Kushner, Trump a ajuns pe aeroportul Dulles din suburbiile Virginiei.

Ulterior, el s-a deplasat la clubul său de golf din Sterling, Virginia, situat la periferia Washingtonului.

🚨PURE BEAUTY: President Trump and First Lady Melania are watching a MAGNIFICENT firework show to the song Hallelujah from his golf club in Sterling, VA.

If this doesn't make you feel proud to be an American, I don't know what will! pic.twitter.com/uCTC3GZTME

— Bo Loudon (@BoLoudon) January 19, 2025