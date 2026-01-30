Trump dă în judecată IRS și cere 10 miliarde de dolari după scurgerea declarațiilor sale fiscale

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a inițiat o acțiune în instanță în valoare de 10 miliarde de dolari împotriva Internal Revenue Service (IRS), instituția fiscală federală a SUA, conform Fox News.

Potrivit documentelor depuse, procesul vizează divulgarea neautorizată a declarațiilor sale fiscale confidențiale, fapt considerat o încălcare a legislației federale privind protecția datelor personale.

Acțiunea legală susține că informațiile fiscale ale lui Trump, ale membrilor familiei sale și ale Trump Organization ar fi fost făcute publice în mod ilegal și ar fi fost transmise către mai multe instituții media. Cazul readuce în atenție una dintre cele mai ample breșe de securitate a datelor fiscale din istoria recentă a administrației americane.

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat pentru Fox News că divulgarea ar fi fost realizată de „un angajat IRS scăpat de sub control, motivat politic”, care ar fi transmis date „private și confidențiale” către presă.

În documentele procesului se menționează că aceste acțiuni au încălcat în mod direct legislația federală privind confidențialitatea informațiilor fiscale.

Potrivit aceleiași surse, divulgările ar fi afectat „milioane de persoane”, prin precedentul creat și prin expunerea unor date protejate de lege.

Procesul nu se limitează doar la prejudiciul personal invocat de Trump, ci face referire și la impactul mai larg asupra încrederii publice în sistemul de administrare fiscală.

În centrul acestui caz se află Charles Littlejohn, fost contractor al IRS. Acesta a pledat vinovat în octombrie 2023 pentru o acuzație penală de divulgare neautorizată de informații fiscale și execută în prezent o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Littlejohn a recunoscut în instanță că a sustras și a transmis declarațiile fiscale ale lui Donald Trump către publicația The New York Times, precum și date fiscale confidențiale ale unor persoane cu averi mari către ProPublica. Informațiile publicate au stat ulterior la baza unor articole de investigație.

Conform procesului intentat de Trump, Charles Littlejohn a declarat într-o depoziție din 2024 că materialele divulgate includeau informații despre „toate deținerile de afaceri ale lui Donald Trump”.

De asemenea, Fox News Digital a relatat anterior că Littlejohn a refuzat să depună mărturie în fața Congresului SUA, invocând dreptul constituțional de a nu se autoincrimina, în timp ce își contesta sentința.

Un comunicat de presă al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, publicat în iunie 2025, citează procurori ai Department of Justice care au descris divulgările drept „fără precedent ca amploare și dimensiune”.

Cazul ridică din nou problema securității datelor gestionate de IRS și a responsabilităților contractorilor externi care au acces la informații sensibile.

Procesul depus de Donald Trump urmează să fie analizat de instanțele federale, care vor decide dacă instituția fiscală poate fi trasă la răspundere civilă pentru acțiunile unui colaborator extern.

Până în acest moment, IRS nu a oferit un punct de vedere public detaliat privind procesul, iar procedurile judiciare se află într-o fază incipientă.