Trump vrea să reorganizeze NATO. Care sunt statele vizate de furia președintelui SUA

Trump vrea să reorganizeze NATO. Care sunt statele vizate de furia președintelui SUADonald Trump / sursa foto: captură video
Președintele american Donald Trump analizează o posibilă reorganizare a NATO, ca măsură de sancționare a statelor membre care nu respectă cerințele privind cheltuielile, potrivit The Telegraph.

Trump analizează schimbarea regulilor din NATO

Liderul american analizează o restructurare amplă a NATO și propune un sistem de tip „plătești ca să participi” (n. r.: „pay-to-play", în lb. engleză), prin care statele care alocă sub 5% din PIB pentru apărare ar putea pierde influența asupra deciziilor importante, inclusiv cele militare. De asemenea, în prezent nu este clar ce ar urma să fie inclus în acest prag de 5%.

„Frustrarea pe care am avut-o cu europenii a fost foarte reală. Orice țară care nu plătește 5% nu ar trebui să aibă dreptul să voteze asupra cheltuielilor viitoare la NATO”, a spus o sursă din administrație, potrivit The Telegraph.

Aceasta ar fi una dintre mai multe idei analizate de liderul de la Casa Albă, după ce aliații au respins solicitarea de a trimite nave de război pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Surse apropiate președintelui SUA au declarat că acesta analizează și retragerea trupelor americane din Germania, idee pe care o ia în calcul încă de la revenirea sa la putere.

Statele NATO alocă cel puțin 2% din PIB pentru apărare

Toate statele membre NATO alocă în prezent cel puțin 2% din PIB pentru apărare, ținta stabilită în 2014. De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că statele membre vor trebui să își pregătească planuri pentru atingerea unui nou obiectiv de 5% la summitul de la Ankara din acest an.

Mark Rutte

Mark Rutte. Sursa foto: Captură video Youtube

„Nu ar trebui să poți vota pentru a cheltui bani viitori dacă nu plătești. Trebuie să începem discuția despre ce este o amenințare și ce face alianța. Trebuie să transmitem mesajul că ceea ce au făcut Spania și Marea Britanie este inacceptabil”, a spus o altă sursă, referindu-se la poziția celor două țări europene privind războiul din Iran.

Planurile, prezentate în mai multe forumuri de discuții

Trei oficiali NATO au declarat pentru The Telegraph că reprezentanții SUA nu au prezentat oficial aceste planuri la sediul alianței din Bruxelles. Totuși, o sursă a spus că oficialii americani au susținut modelul „pay-to-play” în mai multe forumuri de discuții.

Deciziile NATO se iau prin consens, iar aliații ar putea bloca orice încercare de modificare a acestui proces, ceea ce ar putea duce la un nou conflict cu Trump.

