Triplu asasinat în Bulgaria. Suspecții, descoperiți morți la o zi după crime

Trei persoane suspectate că ar fi comis un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost descoperite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, în Bulgaria, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov, informează Le Figaro. „Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Cadavrele celor trei suspecți — doi bărbați și un adolescent de 15 ani — au fost găsite într-o autorulotă, la o zi după ce autoritățile au făcut public un triplu asasinat care a zguduit Bulgaria, pe fondul unor suspiciuni legate de aderarea la o sectă și fapte de pedofilie.

Oficialul a făcut declarațiile chiar la locul unde a fost identificată autorulota, în apropiere de muntele Okolchitsa, în Munții Balcani, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan în care au avut loc primele crime.

Vehiculul aparține unei organizații non-guvernamentale — Agenția Națională pentru Controlul Teritoriilor Protejate — care organizează tabere de vacanță pentru tineri. Potrivit autorităților, împotriva acestei ONG fusese depusă, în urmă cu doi ani, o plângere ce viza „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”. Informația a fost confirmată miercuri de șeful interimar al Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS), Denyo Denev.

Potrivit acestuia, între timp au fost identificate noi elemente relevante pentru caz, care au fost transmise Parchetului. Zahawi Vaskov a declarat că s-a stabilit că focurile de armă au fost „cel mai probabil trase din interiorul” autorulotei. El a subliniat că anchetatorii analizează „absolut toate ipotezele posibile” și că „pista unei comunități închise cu tendințe sectare” nu este „exclusă”.

Cazul a început luni, când Ministerul bulgar de Interne a anunțat descoperirea a trei cadavre în apropierea unui refugiu montan din zona pasului Petrohan. Procurorul regional al Sofiei, Hristina Lulcheva, a declarat jurnaliștilor că refugiul fusese incendiat. Cele trei victime, bărbați identificați ulterior ca fiind membri ai ONG-ului, prezentau răni provocate de gloanțe.

Miercuri, procurorul general interimar al Bulgariei, Borislav Sarafov, a afirmat într-o conferință de presă că ONG-ul desfășura activități care nu pot fi considerate „conforme cu voința lui Dumnezeu, cu interesele societății, ale statului și ale copiilor”. El a evocat un „Twin Peaks” în variantă bulgărească, făcând referire la celebrul serial american.