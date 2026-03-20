Tren de mare viteză în România pentru legătura cu Europa. Proiect estimat la 18 miliarde de euro

România are în plan un proiect de tren de mare viteză estimat la 18 miliarde de euro, care ar lega Marea Neagră de rețeaua europeană. Studiile indică cerere suficientă, iar primele tronsoane ar putea fi realizate în aproximativ zece ani, relatează capital.ro.

România se află în etapa de evaluare a unui proiect major de infrastructură feroviară, care ar putea schimba radical transportul pe calea ferată. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin directorul Robert Răzvan Dobre, examinează pentru prima dată, pe baze economice și de trafic, oportunitatea dezvoltării unei linii de mare viteză.

Proiectul ar urma să conecteze Marea Neagră cu rețeaua europeană, pe un traseu estimat la aproximativ 780 de kilometri. Valoarea investiției este evaluată la circa 18 miliarde de euro.

Oficialii spun că analiza a pornit de la o întrebare esențială, anume dacă există suficienți pasageri care să susțină financiar un astfel de sistem.

„Avem un studiu de oportunitate strategic, adică să ne spună dacă România este pregătită pentru un tren de mare viteză. Analiza a pornit de la o întrebare simplă: există suficienţi pasageri care să susţină financiar un astfel de sistem? Raţionamentul a fost să vedem dacă România ar avea suficient de mulţi pasageri care să poată să plătească un transport pe calea ferată rapid şi cam care ar fi orizontul de timp. Rezultatele sunt pozitive”, a declarat Robert Răzvan Dobre.

În același timp, oficialul a recunoscut că ideea este privită cu scepticism, în condițiile actuale ale infrastructurii feroviare.

„Dacă spun că România are un plan de mare viteză şi aş merge în Gara de Nord, probabil că aş primi foarte multe zâmbete şi ironii. Să ştiţi că acelaşi zâmbet ironic mereu îl primim când vorbim de trenuri de mare viteză. E clar că nu pot vorbi de un tren de 300 de km la oră în România când restricţiile de viteză sunt de 30 de km la oră”, a spus acesta.

Inițiativa nu se limitează la legături interne între marile orașe. Planul urmărește integrarea României în rețeaua europeană de mare viteză și extinderea conexiunilor spre sud-estul continentului.

„Nu legăm doar două sau trei oraşe din România, ci conectăm Marea Neagră şi Bucureştiul la reţeaua europeană şi mai jos avem un vector spre Sofia, Atena şi Istanbul”, a declarat Robert Răzvan Dobre.

Estimările preliminare indică reduceri importante ale duratei deplasărilor. Drumul dintre București și Brașov ar putea fi parcurs în aproximativ o oră și 21 de minute.

Călătoria către Cluj-Napoca ar dura în jur de două ore și jumătate, iar până la graniță aproximativ trei ore și jumătate.

Proiectul presupune utilizarea infrastructurii existente acolo unde aceasta permite viteze de 160–200 km/h. În restul traseului ar urma să fie construite linii noi, de tip greenfield.

„Sunt 780 de kilometri de cale ferată de la Constanţa până la graniţă. Acolo unde calea ferată permite 160–200 km/h va fi utilizată, iar restul va fi proiect greenfield, adică nou în teren. Costurile ar ajunge undeva la 18 miliarde de euro. Există un scenariu accelerat care presupune ca în 10 ani să avem deja un tren de mare viteză operaţional. (…) Este nevoie de o finanţare constantă, din fonduri europene, buget de stat şi parteneriat public-privat. Un astfel de proiect nu permite întreruperi”, a declarat oficialul.

Strategia prevede o implementare etapizată, cu prioritate pentru tronsonul București–Brașov, urmat de segmentul Sighișoara–Cluj.