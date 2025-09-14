Trebuie să dovedești că ești în viață ca să-ți iei pensia

Cetățenii români care sunt stabiliți în străinătate și care sunt și pensionari trebuie să trimită dovezi că sunt încă în viață. Asta, desigur, dacă vor să încaseze pensia.

Așadar pensionarii români care sunt stabiliți în alte state trebuie să trimită semestrial dovada că sunt încă vii. Acest lucru se face printr-un certificat de viață, acesta fiind documentul care atestă faptul că trăiți. Iar începând cu anul trecut, acest document se trimite în țară de două ori pe ani.

Înainte de această modificare, actul în cauză trebuia transmis doar o singură data anual. Prin legea 360/20203 s-a stabilit că pensile publice pot fi transferate și în străinătate dacă pensionarul locuiește în altă țară. “Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”. Drept urmare, acest document trebuie transmis de două ori. Prima data până pe 31 martie și a doua oară pe 30 septembrie a fiecărui an. Ordinul 874/2024 stabilește exact care este modelul certificatului de viață, pe care pensionarii trebuie să îl descarce și să îl completeze.

Documentul în cauză trebuie semnat de către pensionar în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului respectiv. Desigur că autoritatea în cauza va și certifica acest lucru. Această instituție poate fi una de asigurări sociale, pensii, autorități administrative locale sau poate fi un notar public. Certificatul de viață trebuie transmis de către pensionarul nerezident din proprie inițiativă.

Asta pentru că dacă nu va respecta cele două termene mai sus menționate plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare. Cu toate acestea, reluarea plății pensiei se face de la data suspendării, dacă beneficiarul nerezident prezintă documentul în cauză. Chiar și după expirarea termenelor amintite.