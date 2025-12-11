Transnistria, pusă pe picior de război. Veşti alarmante de la serviciile speciale din Ucraina

Republica Moldova. Federaţia Rusă a lansat în stânga Nistrului producţia de drone militare.

Informaţia vine din partea Serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), citat de agenţia Ukrinform.

Sursa mai avertizează că Federaţia Rusă şi-a intensificat brusc activitatea în regiunea din stânga Nistrului, necontrolată de autorităţile de la Chişinău, prin consolidarea prezenţei militare.

Autorităţile de la Chişinău nu au venit deocamdată cu o reacţie oficială.

Potrivit Serviciului de informații militare al Ucrainei, în regiune a fost accelerată mobilizarea şi instruirea rezerviştilor, iar armele au fost scoase din depozite.

Rezerviștii sunt convocați în structurile militare ale regiunii separatiste şi sunt instruiţi cu tactici de luptă.

Totodată, în stânga Nistrului a fost lansată recent prucţia de drone militare şi au fost organizate centre de instruire pentru operatorii de aparate de zbor fără pilot.

Serviciile speciale din Ucraina susţin că prin consolidarea prezenței ruse în regiune, Kremlinul urmăreşte scopul de a destabiliza Republica Moldova și de a crea un focar de tensiune la granița sudică a Ucrainei. „Acest lucru sporește riscul infiltrării grupurilor de sabotaj în teritoriul ucrainean”, scrie Ukrinform, cu referinţă la GUR.

Pentru atingerea obiectivelor, Moscova trimite agenți ai serviciilor speciale în Transnistria, care au misiunea de a amplifica criza: prin operațiuni informaționale, provocări și acțiuni de sabotaj menite să genereze haos.

Un alt scop urmărit de Rusia prin intensificarea prezenţei militare în stânga Nistrului ar fi viitoarele alegeri prezidenţiale. Criza energetică din ultimii ani în stânga Nistrului şi implicarea Chişinăului în soluţinarea ei cu ajutorul Uniunii Europene a slăbit simţitor încrederea populaţiei în autorităţile de la Tiraspol şi dependenţa faţă de Rusia.

Astfel, susţine GUR, intensificarea operațiunilor rusești în Transnistria marchează începutul unei campanii hibride în contextul așa-numitelor „alegeri prezidențiale” preconizate în regiunea transnistreană în 2026, la expirarea mandatului lui Vadim Krasnoselski.

„Scopul Kremlinului este să readucă Tiraspolul în dependență de gazul rusesc gratuit, să revigoreze imaginea liderilor pro-ruși și să consolideze, în mod discret, contingentul militar rus din regiune – astfel încât, atunci când Moscova va decide, să poată declanșa rapid o escaladare militară”, scrie Ukrinform, cu referinţă la GUR.