Chișinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra școlilor cu predarea în limba română din Transnistria

Republica Moldova. Chișinăul solicită Tiraspolului să înceteze imediat orice formă de presiune asupra elevilor și profesorilor din cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Subiectul a fost discutat în cadrul unei noi ședințe a grupurilor de lucru pentru educație, la care au participat experți din ambele părți ale Nistrului, anunță Biroul politici de reintegrare.

Potrivit autorităților constituționale, discuțiile s-au concentrat pe funcționarea instituțiilor românești, pe respectarea drepturilor elevilor și pe soluționarea unor probleme tehnice urgente. Chișinăul a cerut explicit stoparea oricăror practici care vizează intimidarea elevilor și cadrelor didactice, inclusiv a tentativelor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri paramilitare nerecunoscute.

În cadrul reuniunii, Chișinăul a remarcat unele avansări privind complexul de clădiri al Liceului Teoretic „Evrika” din Rîbnița, unde au fost înregistrate evoluții în procesul de expertizare și delimitare a bunurilor imobile. Totuși, alte dosare rămân blocate de ani de zile.

Un exemplu este Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol, care funcționează în exil la Dorotcaia, elevii fiind transportați zilnic prin puncte de control. Chișinăul a reiterat importanța identificării unei soluții care să permită revenirea instituției în sediul său de drept, în spiritul obligațiilor internaționale și al interesului superior al copilului.

Autoritățile moldovene au atras atenția asupra majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale pentru școlile românești, solicitând revenirea la condițiile din 2023. A mai fost cerută o soluție care să permită elevilor Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol acces la spații adecvate pentru orele de educație fizică, după ani de solicitări respinse.

De cealaltă parte, Tiraspolul a ridicat propriile revendicări, iar Chișinăul a precizat că tinerii din regiune beneficiază de aceleași oportunități ca orice cetățean al Republicii Moldova: acces la instituții de învățământ de pe malul drept, la programe universitare compatibile cu standardele europene și la piața muncii. Procedurile de admitere în învățământul superior sunt aplicate unitar pe întreg teritoriul țării.

Mai bine de jumătate dintre școlile cu predare în limba română din regiune își desfășoară activitatea în clădiri închiriate sau spații improprii, impuse de administrația separatistă. În multe cazuri, aceste clădiri nu corespund standardelor minime pentru un proces educațional sigur: săli mici, iluminare deficitară, lipsa ieșirilor de securitate sau a laboratoarelor specializate.

Directorii celor opt instituții semnalează presiuni administrative continue, inclusiv majorări unilaterale ale tarifelor la utilități și solicitări ilegale de documente sau raportări suplimentare care nu există în legislația Republicii Moldova. Profesorii sunt adesea intimidați, iar părinților li se sugerează „alternative mai sigure” în școlile controlate de administrația transnistreană.