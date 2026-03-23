Transfer anunțat de Dinamo. Andrei Nicolescu a refuzat să îi spună numele, a dat doar indicii

Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo a ajuns la un acord de principiu pentru transferul unui fundaș central, fără a dezvălui numele. Oficialul a vorbit, în cadrul emisiunii “Totul pentru Dinamo”, și despre situația din lot și negocierile pentru prelungiri.

Dinamo, acord pentru transferul unui fundaș central, spune Andrei Nicolescu

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat că formația bucureșteană a ajuns la o înțelegere de principiu cu fundaș central pentru sezonul viitor. Oficialul nu a oferit însă detalii despre identitatea jucătorului.

Întrebat dacă Dinamo a bătut palma pentru doi stoperi, răspunsul său a fost ferm: „Doar cu unul”.

Situația din defensivă înainte de noul sezon

Decizia vine în condițiile în care Kennedy Boateng va părăsi echipa la finalul actualului sezon. În acest moment, Nikita Stoinov și Matteo Duțu rămân principalele soluții pentru centrul apărării.

Tânărul Mihnea Toader nu este considerat, cel puțin pentru moment, o variantă de bază în structura defensivei.

Negocieri pentru prelungiri și planurile de lot

Andrei Nicolescu a oferit detalii și despre alte discuții contractuale din cadrul clubului. Situația lui Alberto Soro și Mamadou Karamoko nu este considerată urgentă, în timp ce clubul este aproape de o înțelegere pentru prelungirea contractului lui Raul Opruț.

Soro și Karamoko mai au doi ani contract. Nu cred că este o urgență. La Opruț cred că suntem la câteva detalii de semnătură.

(n.r. - V-ați înțeles cu doi fundași centrali pentru la vară?) Doar cu unul”, a spus Andrei Nicolescu.

Dinamo, discuții ratate pentru transferurile lui Nsimba și Coubiș

Oficialul dinamovist a comentat și situațiile unor jucători care au fost pe lista clubului, dar nu au ajuns la București, precum Steven Nsimba și Andrei Coubiș.

(n.r. - Există un oarecare regret că l-am ratat pe Nsimba?) Eu mi-am exprimat punctul de vedere în vară. Ați văzut și declarațiile de la scouting, că și scoutingul a avut unele rețineri apropo de a prezenta poziția lui și a prezenta fișa lui de jucător ca un jucător cu mare potențial. Asta a fost, a fost o decizie.

Despre Coubiș, cred că Dinamo trebuie să impună respect din ce în ce mai mult. Și cred că maniera în care prima discuție cu un jucător se duce este esențială pentru a arăta respectul față de Dinamo. Noi am sesizat potențialul lui Coubiș încă din vară, nu din iarnă. Știți foarte bine care au fost discuțiile atunci și cum, pe o ofertă financiară mai bună, el a preferat să rămână în Italia, să se ducă la o echipă de Serie B care se lupta pentru evitarea retrogradării și să considere că este o oportunitate mai bună pentru el decât venirea la Dinamo”, a spus Andrei Nicolescu.

