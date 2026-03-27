Trailerul sezonului 2 din „Running Point”, lansat. Kate Hudson revine în forță

Comedia originală Netflix semnată de Mindy Kaling, „Running Point”, a captivat publicul în februarie 2025, devenind rapid în top. Netflix a anunțat oficial continuarea și a dezvăluit primele imagini din sezonul 2, stârnind deja interesul fanilor, potrivit Tudum.

Isla Gordon (Kate Hudson) se întoarce și este hotărâtă să arate că Meciul 7 nu a fost decât un accident. În noul sezon, echipa ei de baschet, Los Angeles Waves, care până acum nu s-a remarcat, este gata să cucerească toate trofeele. Trailerul oficial pentru sezonul 2 al comediei sportive Running Point arată o Isla plină de determinare, care strălucește nu doar pe teren, ci și în afara lui.

Inspirată de legenda Los Angeles Lakers, prima serie a urmărit povestea petrecăreței reformate care a preluat conducerea dinastiei baschetului familiei Gordon. Sezonul 2 promite să aducă acțiune și emoție înapoi pe teren, începând cu 23 aprilie.

Totuși, succesul vine cu noi provocări.Finalul primului sezon a lăsat numeroase oportunități pentru președinta Isla – întotdeauna favorita outsiderilor – să-și demonstreze creativitatea și să găsească soluții neconvenționale în fața obstacolelor neașteptate.

În noul trailer al serialului Running Point, Isla se reunește cu frații ei, Ness (Scott MacArthur), Sandy (Drew Tarver) și Jackie (Fabrizio Guido), după revenirea neașteptată a fratelui lor rebel, Cam (Justin Theroux), care tocmai a ieșit din dezintoxicare.

Cel mai mare dintre frații Gordon afirmă că a revenit un om schimbat și că este încântat să lucreze sub conducerea surorii sale mai mici, pe care a ales-o ca succesoare încă de la începutul primului sezon. Totuși, în cadrul unei familii la fel de competitivă ca cea a Gordon, pacea pare să fie doar temporară.

Deși promovarea înapoi l-a scăpat de stresul cotidian – în trailer îl vedem citind Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid la birou – reacția sa la finalul emoționant al cărții sugerează că schimbarea lui poate fi mai superficială decât afirmă.

Isla încearcă să păstreze controlul asupra haosului cu sprijinul celei mai bune prietene, Ali (Brenda Song), șefa de personal a echipei LA Waves, mereu în căutarea jucătorilor talentați. În sezonul 2, însă, Ali ar putea să aibă ambiții proprii, mergând dincolo de rolul său de mentor pentru jucători precum MVP-ul Marcus Winfield (Toby Sandeman) și fundașul Travis Bugg (Chet Hanks), considerat un adevărat wildcard.

Pe lângă costumele elegante de forță ale Islei, spectatorii se pot aștepta la dialoguri memorabile din partea întregii distribuții. Chet Hanks a declarat pentru Tudum că este impresionat de umorul colegilor săi: „Fiecare actor strălucește în propriul său personaj, iar interacțiunile dintre noi sunt atât de naturale”.

Sezonul 2 scoate în evidență chimia din și din afara terenului. După ce Isla își anulează logodna cu Lev (Max Greenfield) în sezonul anterior, ea îl sărută pe antrenorul principal Jay Brown (Jay Ellis) chiar înainte ca acesta să plece la Boston pentru un nou job. Trailerul sugerează că amândoi bărbați ar putea reveni în viața Islei, iar decizia finală rămâne la ea.

De asemenea, sezonul introduce și noi personaje care vor influența povestea, printre care Ray Romano în rolul noului antrenor principal al echipei LA Waves și invitați speciali precum Lisa Rinna, Ken Marino, Nicole Richie, Octavia Spencer și Scott Speedman.

Ike Barinholtz (The Studio, The Mindy Project) își face și el apariția; el continuă să fie scenarist și producător executiv, alături de Mindy Kaling și David Stassen (The Mindy Project), care este showrunner. Printre producătorii executivi se numără și Linda Rambis, Hudson și Howard Klein (The Office), iar Jordan Rambis completează echipa de producție