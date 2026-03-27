Traian Băsescu nu crede în ordonanța privind piața carburanților: Nu se va simți. Prețurile vor continua să crească

Traian Băsescu consideră că măsurile guvernului pentru combaterea scumpirii carburanților nu vor avea efect, invocând tensiunile din Orientul Mijlociu și presiunile inflaționiste. Executivul a adoptat, joi, o ordonanță privind piața carburanților până la 30 iunie 2026.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri seară, că măsurile adoptate de Guvern pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți nu vor avea impact asupra sumelor plătite de consumatori.

Acesta a susținut că evoluția pieței internaționale și contextul geopolitic din Orientul Mijlociu vor continua să împingă în sus costurile.

„Nu se va simți. Prețurile vor continua să crească. Uitați-vă ce probleme sunt în Golf”, a spus Traian Băsescu la România TV.

În intervenția sa, fostul șef al statului a făcut referire la situația din zona Golfului Persic și la riscurile asociate rutelor de transport al petrolului, inclusiv Strâmtoarea Ormuz.

El a spus că instabilitatea regională are efect direct asupra pieței energetice globale și limitează eficiența măsurilor interne.

„Cred că nu se va simți în ceea ce vor plăti oamenii. Este un pronostic. Nu se va simți nici dacă se reduce acciza. (…) Nu se va simți. Prețurile vor continua să crească”, a declarat acesta.

Executivul a aprobat joi o ordonanță de urgență privind situația de pe piața carburanților, adoptată fără avizul Consiliului Legislativ.

Actul normativ instituie o perioadă de intervenție până la 30 iunie 2026 și prevede o serie de măsuri de reglementare în lanțul de aprovizionare și distribuție.

Printre acestea se află plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025, aplicabilă întregului lanț, de la rafinare până la vânzarea finală, în intervalul 1 aprilie - 30 iunie. De asemenea, sunt prevăzute restricții privind exporturile de motorină și țiței, permise doar cu acordul autorităților, precum și sancțiuni care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri pentru nerespectarea regulilor.

Guvernul pregătește și un al doilea pachet de măsuri, care ar putea include reducerea accizelor.

Fostul președinte a spus că amploarea problemelor internaționale depășește capacitatea măsurilor interne de a influența prețurile la pompă.

„Uitați-vă ce probleme sunt în Golf. Nu este vorba doar despre blocarea strâmtorii Ormuz, sunt mult prea multe probleme ca să se simtă măsurile luate de guvern. În țări cu mai multă stabilitate, probabil că s-ar simți, dar la inflația de la noi…”, a mai declarat Traian Băsescu.