Oamenii uciși pentru magie neagră. Trafic de organe descoperit în Sierra Leone

În Sierra Leone, unde numeroase familii trăiesc sub teroarea unor crime puse pe seama ritualurilor „juju”, o investigație BBC Africa Eye scoate la suprafață indivizi care pretind că pot procura organe umane pentru amulete magice folosite în magia neagră. Fenomenul se dezvoltă pe fondul lipsei de resurse, al superstițiilor adânc înrădăcinate și al unei justiții care rareori duce cazurile până la capăt.

Mama unui băiat de 11 ani ucis într-un presupus ritual de magie neagră trăiește, la patru ani după tragedie, cu aceeași întrebare fără răspuns: cine i-a omorât copilul? Femeia spune că, în tot acest timp, autoritățile nu au identificat niciun suspect și nu au oferit detalii despre evoluția anchetei.

„Astăzi sunt îndureată. Mi-au ucis copilul”, a mărturisit Sallay Kalokoh pentru BBC Africa Eye, rememorând momentul în care trupul lui Papayo a fost găsit fără organele vitale, fără ochi și fără un braț.

Băiatul plecase în acea zi obișnuită să vândă pește la piață și nu s-a mai întors acasă. Familia l-a căutat neîntrerupt timp de două săptămâni, până când corpul mutilat a fost descoperit într-o fântână. De atunci, durerea și frica au devenit parte din viața comunității.

„Le spunem mereu copiilor să fie atenți. Dacă vindeți ceva, nu mergeți în colțuri izolate și nu acceptați cadouri de la străini. Se întâmplă des în această țară”, a spus Kalokoh. Iar crima din Makeni, orașul natal al jurnalistei BBC, nu este un caz singular, ci una dintre numeroasele morți suspecte legate de presupuse practici de magie neagră, rămase fără o anchetă temeinică.

În cazul lui Papayo, autoritățile nu au confirmat nici măcar că ar fi vorba despre o „crimă ritualică”, deși trupul copilului corespunde tiparelor acestor ucideri, în care anumite părți ale corpului sunt folosite în ritualuri magice. Practicanți ilegali de „juju” promit prosperitate sau influență și îi conving pe clienți că organele umane ar întări amuletele. Totul se petrece într-un context extrem de fragil: în Sierra Leone există un singur medic legist pentru aproape 9 milioane de locuitori, ceea ce face aproape imposibilă colectarea probelor și identificarea suspecților. Iar credința în vrăjitorie este atât de puternică — inclusiv în rândul unor polițiști — încât astfel de anchete sunt adesea ocolite.

Pe parcursul investigației, BBC Africa Eye a discutat cu două persoane care susțineau că pot procura părți de corp pentru ritualuri magice. Amândoi afirmau că fac parte din rețele extinse, cu clienți influenți din Africa de Vest — declarații pe care BBC nu le-a putut verifica. Un membru al echipei, prezentat ca Osman, a mers sub acoperire, pretinzând că este un politician în căutare de putere prin sacrificiu uman, tocmai pentru a documenta felul în care funcționează aceste practici clandestine.

Echipa BBC a ajuns într-o zonă izolată din districtul Kambia, aproape de granița cu Guineea, pentru a se întâlni cu un bărbat care se prezenta drept Kanu. Ascuns într-un altar din pădure, acesta purta o mască roșie ceremonială și afirma că are legături cu politicieni importanți din regiune.

„Am lucrat cu niște politicieni foarte mari din Guineea, Senegal și Nigeria. Avem propria noastră echipă. Uneori, în perioada alegerilor, noaptea, locul acesta este plin de oameni”, i-a spus Kanu lui Osman. Tocmai de aceea, perioadele electorale sunt considerate cele mai periculoase, pentru că atunci răpirile se înmulțesc.

La a doua întâlnire, Kanu i-a arătat lui Osman un craniu uman despre care susținea că fusese pregătit pentru un client. „Vezi asta? A aparținut cuiva. L-am uscat pentru ei. Este craniul unei femei. Aștept persoana care trebuie să îl ridice azi sau mâine.” Apoi i-a arătat o groapă din spatele altarului:

„Aici atârnăm părțile de corp. Aici sacrificăm, iar sângele se scurge în jos… Chiar și marii șefi vin aici când vor putere. Eu le ofer ce își doresc.” Când Osman a spus că își dorește membre de femeie pentru un ritual, Kanu a răspuns fără ezitare: „Prețul pentru o femeie este 70 de milioane de leone.”

Pentru a nu pune pe nimeni în pericol, echipa BBC a întrerupt orice contact cu Kanu și a predat toate informațiile poliției.

În Sierra Leone, mulți dintre cei care se autointitulează „herbaliști” se prezintă drept vindecători, deși unii dintre ei practică magia neagră. Discrepanța dintre sistemul medical formal și cel tradițional este uriașă: există aproximativ 1.000 de medici în toată țara, dar peste 45.000 de vindecători tradiționali activi. Pentru Sheku Tarawallie, președintele Consiliului Vindecătorilor Tradiționali, reputația acestei bresle este grav afectată de indivizi precum Kanu. „Ne străduim foarte mult să ne protejăm imaginea. Oamenii nu înțeleg și ne pun pe toți în aceeași oală… Suntem vindecători, nu ucigași.” El lucrează cu autoritățile pentru deschiderea unei clinici de medicină tradițională și subliniază că motivația crimelor rituale ține în principal de bani și influență politică: „Când cineva vrea să devină lider… ia părți din oameni. Le folosesc ca sacrificiu. Ard oamenii și folosesc cenușa pentru putere. Folosesc uleiul corpului pentru putere.” Dimensiunea reală a fenomenului rămâne greu de stabilit. În multe state africane, crimele rituale nu sunt înregistrate separat, iar unele sunt clasificate greșit ca accidente sau atacuri ale animalelor. Cercetătorul Emmanuel Sarpong Owusu avertizează că majoritatea autorilor scapă nepedepsiți: „În majoritatea țărilor africane, crimele rituale nu sunt înregistrate separat. Unele sunt clasificate greșit ca accidente sau atacuri ale animalelor… Majoritatea autorilor — posibil 90% — nu sunt prinși.” Lipsa de resurse, frica și presiunea comunitară complică și mai mult identificarea vinovaților și documentarea acestor cazuri. Un al doilea presupus furnizor de părți umane a fost descoperit în Waterloo, o suburbie periculoasă a capitalei Freetown. Bărbatul, care s-a prezentat drept Idara, i-a spus lui Osman: „Nu sunt singur. Am până la 250 de vindecători care lucrează sub comanda mea.” A continuat declarând: „Nu există părți umane cu care să nu lucrăm. Dacă cerem o anumită parte, ne este adusă. Împărțim treaba.” Într-o întâlnire ulterioară, Idara i-a redat un mesaj audio de la un colaborator care susținea că este pregătit să iasă „în fiecare noapte” pentru a găsi o victimă, confirmând amploarea și brutalitatea rețelelor din spatele acestor practici.

Când Idara l-a sunat pe Osman anunțând că rețeaua lui identificase deja o posibilă victimă, BBC a alertat imediat poliția. Comisarul Ibrahim Sama a organizat un raid și a cerut ca Sheku Tarawallie să-l însoțească, de teamă să nu se confrunte direct cu ritualurile practicate acolo. Unul dintre ofițeri, Aliu Jallo, a explicat: „Când primim informații despre un vraci periculos care operează într-un altar, lucrăm cu vindecătorii tradiționali.” El a recunoscut însă și temerile care circulă printre polițiști: „Nu voi provoca astfel de situații. Știu că au puteri care depășesc cunoștințele mele.” Idara a fost găsit ascuns în tavan, cu un cuțit în mână, iar în casă au fost descoperite oase umane, păr și sol ce părea adus din cimitire. El și alți doi bărbați au fost arestați pentru vrăjitorie și deținere de obiecte folosite în crime rituale, au pledat nevinovat și au fost eliberați pe cauțiune. Între timp, primul suspect, Kanu, dispăruse complet.

Chiar și cazurile extrem de vizibile ajung să fie îngropate în dosare prăfuite. Un profesor universitar dispărut în Freetown a fost găsit îngropat într-un altar din Waterloo, însă dosarul său, trimis la Înalta Curte în 2023, nu a mai avansat, iar suspecții au fost eliberați. În timpul investigației BBC, tragedia a lovit chiar familia jurnalistei: verișoara ei, Fatmata Conteh — o femeie de 28 de ani, mamă a doi copii și coafeză — a fost ucisă în Makeni. A fost găsită pe marginea drumului, într-o zonă unde mai fuseseră descoperite și alte cadavre, iar lipsa câtorva dinți i-a făcut pe localnici să creadă imediat că ar fi vorba despre o crimă rituală. „Era o femeie care nu făcea rău nimănui. Foarte liniștită și muncitoare”, a povestit unul dintre oamenii prezenți la înmormântarea de la moscheea locală.

Pentru familie, durerea a fost dublată de lipsa resurselor statului: au fost nevoiți să plătească din propriul buzunar transportul trupului la Freetown pentru autopsie. Raportul medico-legal a fost neconcludent, iar nimeni nu a fost reținut. În Makeni, tăcerea autorităților și lipsa unor răspunsuri clare mențin sentimentul de nesiguranță, iar pentru mame precum Sallay Kalokoh, nedreptatea devine o rană care nu se mai închide.