Stomatologul care vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei a încercat să incendieze cabinetul unui coleg

Stomatologul care vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei a încercat să incendieze cabinetul unui colegStomatolog. Sursa foto: Freepik
Medicul stomatolog care, în luna octombrie, a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei a fost la un pas să provoace o tragedie. Din dorința de a se răzbuna, dentistul de 53 de ani ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg de breaslă. Mai mult, acesta ar fi trecut cu mașina peste trusa criminalistică a anchetatorului aflat la fața locului.

Medic stomatolog, implicat într-un nou incident. Ce se vede pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere

Conform informațiilor apărute în presa locală, autorul faptei ar fi reprezentantul clinicii Dental Med. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale cabinetului stomatologic din Pitești arată cum dentistul de 53 de ani oprește calm mașina în fața clinicii, coboară și aruncă o substanță inflamabilă pe ușă, apoi stropește întreaga parcare.

Înainte de a pleca, lasă în mod deliberat o sticlă pe care sunt inscripționate mai multe mesaje provocatoare.

A fost reținut

Dentistul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Au fost sesizaţi prin 112 de un bărbat de 40 de ani, care a reclamat că ar fi fost ameninţat de un alt bărbat de 53 de ani, în timp ce se afla în faţa unei clinici din municipiul Piteşti”, a declarat  Marius Rizea, purtător de cuvânt IPJ Argeş.

Stomatologul nu s-ar fi oprit aici. În timp ce anchetatorii strângeau probe în fața clinicii, bărbatul s-a întors și a trecut cu mașina peste trusa criminalistică. Dentistul, implicat din nou în scandal, a fost dus la audieri și ulterior reținut pentru 24 de ore.

Același stomatolog a încercat să intre cu mașina în poarta ambasadei Rusiei din București

Acum o lună, același stomatolog, aflat sub influența substanțelor interzise, a fost la un pas să pătrundă cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, fiind oprit de ofițerii Brigăzii Antiteroriste și jandarmi. Dentistul este acuzat de viol și se află sub mai multe ordine de protecție.

